Fueron los autores del la rapiña perpetrada días atrás en Camino del Éxodo y Bolivia

Días atrás, un joven mayor de edad caminaba sólo por el barrio Cerro, donde luego declaró que estaba buscando una boca de venta de drogas para comprar pasta base, cuando al llegar a la esquina de Camino del Éxodo y Bolivia, fue atacado por cuatro individuos, uno de los cuales lo golpeó, mientras otro, bajo amenazas con un cuchillo le exigió que le entregara su billetera, la que contenía documentos personales, tarjetas de débito y la suma de $ 70 pesos, a la vez que le solicitó la entrega de su celular marca Samsung, modelo J2, línea Movistar.

Además, le sustrajeron una campera del Club Nacional de Fútbol y un par de zapatillas crocs.

El personal de la Seccional 5ta. de Policía obtuvo información referente a la participación en el hecho ilícito de un hombre de 21 años de edad; por lo que concurrió a su domicilio y lo condujo a las dependencias policiales, donde averiguado, reconoció haber observado la rapiña, pero negó participar en la misma, relatando que venía caminando con un adolescente de 17 años de edad, cuando vieron a la víctima que venía solo, momentos en el que su compañero sacó un cuchillo de la cintura y comenzó a forcejear con la víctima.

Ahí, apareció corriendo el hermano de su compañero y entre ambos, les sacaron la campera, la plata y el celular; fugándose del lugar. Se concurrió en reiteradas oportunidades al domicilio de los hermanos -presuntos autores- no siendo localizados.

Enterado el Juez Penal de 4to. Turno, dispuso: “emplazar sin fecha al indagado. Colocar requisitoria de los otros involucrados”.

ALLANAMIENTOS

El pasado jueves 14 de septiembre, en horario de la mañana, personal de la Unidad de Investigaciones, abocados al esclarecimiento del hecho, concurrieron a una finca de barrio Vietnam, y a dos fincas de barrio La Humedad, procediendo a la detención de cuatro masculinos (los dos hermanos requeridos, el primer detenido y de un masculino de 20 años).

Averiguado el menor de 17 años, expresó que, se encontraba en una esquina del barrio, cuando llegó una barra de 10 masculinos y le preguntaron dónde podían comprar pasta base, contestando que en el barrio no había; por lo que se fueron, quedando la víctima con ellos, quien les dio $ 70 para comprar drogas; ahí, su compañero (primer detenido), lo agarró del cuello y lo amenazó, para que le entregue sus efectos, o lo iba a agredir físicamente; como no accedió, le propinó un par de golpes de puño, sustrayéndole: su billetera con documentos, celular, campera de Nacional, soltando a la víctima quien salió corriendo.

En cuanto al destino de los efectos, manifestó que la campera y la billetera con documentos, la prendieron fuego; el celular lo vendieron en $ 500, y este dinero más los $ 70 de la víctima, lo usaron en provecho propio, comprando drogas, bebidas alcohólicas (vino) y galletitas.

Se procedió a averiguar al denunciante, quien en actas, mantuvo los hechos denunciados, pero reconoció que andaba en la zona buscando para comprar pasta base, que estuvo consumiendo con ellos, y que al momento de darle su dinero ($70) para comprar más droga, fue cuando el detenido de 21 años, lo tomó del cuello, y al pretender resistirse, el otro masculino lo apuntó con una navaja y entre ambos le hurtaron su campera, su celular y su billetera con documentos.

En ese momento, aparecieron dos masculinos más, quienes le sustrajeron las crocs. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 14.000.

Averiguado un masculino de 22 años (hermano del menor), negó toda participación en la rapiña; manifestando que tuvo conocimiento que su hermano y el otro detenido andaban ofreciendo en venta un celular y un par de crocs. A su vez, el masculino detenido de 20 años, negó toda participación en el hecho.

De acuerdo a información aportada por los detenidos, se concurrió a un descampado de barrio La Humedad, donde, entre las malezas, incautaron documentación de la víctima (Cédula de Identidad y Credencial Cívica) y el chip del celular. A posteriori, concurrieron a dos fincas de barrio La Humedad, conduciendo a dos masculinos, por ser compradores de la campera y el celular (efectos que fueron incautados).

También, averiguado un masculino mayor de edad, manifestó que el celular se lo compró al menor detenido, en la suma de $ 800 y que este le manifestó que el celular pertenecía a su hermana.

En tanto, el comprador de la campera, expresó que fue interceptado por los dos detenidos (menor de edad y el de 21 años), quienes le ofrecieron la campera en $ 300; al preguntarles si era robada, estos manifestaron que no, que pertenecía a un muchacho que estaba tomando con ellos en la esquina, y que la vendían para comprar más alcohol, comprándosela.

Enterado nuevamente el Juez de Turno, dispuso: “que en la fecha, hora 09:00 se conduzca a los detenidos, emplazar a la misma hora a los compradores y notificar al denunciante. Elevar parte de novedades y carpeta técnica”. Lo que se dio cumplimiento.

Culminadas las actuaciones, se dispuso: “el procesamiento con prisión de E.E.S.S. como presunto autor de un delito de rapiña agravada por la pluriparticipación y el empleo de arma. El procesamiento con prisión de C.A.O.M. como presunto autor de un delito de hurto especialmente agravado. Y el inicio del proceso infraccional del adolescente E.A.O.M. bajo la imputación «prima facie» de la autoría de una infracción gravísima calificada por la ley penal como rapiña en carácter de autor en su mérito.

Imponiéndole como medida cautelar socio educativa su internación en dependencias de INISA que asegure su contención por el termino de 90 días”.