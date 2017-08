Augusto Bonet y Bruno Vairon, dirigentes del Partido Nacional

El Partido Nacional se prepara para las elecciones de su juventud, que tendrá lugar a nivel nacional y departamental, el sábado 2 de septiembre. Al respecto, EL PUEBLO dialogó con dos de los integrantes de la Lista 180 “Por la huella de Wilson”, quienes competirán en dicha instancia, para lograr representantes en los órganos partidarios.

¿Por qué y para qué el Partido Nacional?

Augusto Bonet

Ser del interior, en cierta forma, es ser o defender valores del Partido Nacional; lo que fue históricamente tras las luchas armadas en 1897 o 1904, por la representación de la minorías; o lo que significó Wilson Ferreira y su “Nuestro compromiso con usted” y la temática del campo en defensa de la producción del agro; o el tema de la educación, en la que se lucha contra la descentralización de siempre, no viéndolo desde Salto, donde somos privilegiados, pero visto desde Departamentos como Treinta y Tres o Cerro Largo, donde una vez culminada secundaria, o se muere en la capital, o no se sabe qué hacer. Por esas ideas y muchas más, el Partido Nacional.

Ahora, para qué, el Partido Nacional; para darle la oportunidad a la juventud de participar en órganos, en estructuras jóvenes, con una Convención Nacional y la representación de dos jóvenes en el Honorable Directorio, ese mismo que supieron presidir Herrera, Wilson, Larrañaga, y tantos otros; con voz y con voto en un plano de igualdad.

Eso nos transforma en el único partido que permite que su juventud se involucre realmente en la conducción de su partido, tomándonos en serio, y no utilizándonos en una elección, solamente para hacer propaganda y pintar carteles.

Bruno Vairon

Hablando de Wilson, como jóvenes, lo que queremos es recuperar los valores que él representa; esos ideales que lamentablemente se han perdido en todo el Uruguay.

Empezamos a trabajar con la agrupación mayor, y ahora queremos transmitirlo a los jóvenes, ya que vemos que somos muy pocos los de nuestra edad, que se ven reflejados con esas ideas y por eso queremos esparcirlo.

Hasta el momento lo que venimos haciendo y logrando, es bueno; la cantidad de gurises que nos hemos juntado, compartimos esos ideales wilsonistas, lo que es excelente, porque tenemos que recuperarlos, no solamente para el Partido Nacional, sino que para toda la sociedad.

¿Es importante que la juventud participe en política?

Augusto Bonet

Sí, obviamente. Lo que buscamos en estas elecciones, es poder tener la oportunidad de generar ideas, ya que formaremos parte de los órganos de dirección del partido; por eso aclaramos que no podemos, en esta instancia, hacer más que eso, dar ideas sobre nuestro departamento, que es donde tendremos incidencia y a nivel nacional por medio de nuestros representantes.

Bruno Vairon

También queremos destacar que no estamos solos; tenemos el respaldo y el apoyo de la agrupación mayor, por lo que podremos hacer llegar nuestras propuestas a personas que sí están en lugares de decisiones. Siempre respaldando a Alianza Nacional y al Senador Jorge Larrañaga.

¿Cuándo, dónde y cómo se puede votar?

Las elecciones son el próximo sábado 2 de septiembre, comenzando a las 9:00 y terminando a las 19:00 horas; votan los jóvenes de 14 a 29 años. Habrán varios lugares donde podrán votar, los que pueden verse en la página: elcaminodewilson.com.uy; además de 3 urnas móviles que recorrerán varias localidades del interior como: Puntas de Valentín, Colonia Rubio, San Antonio, Garibaldi, Barrio Albisu, Lavalleja, Biassini, Rincón de Valentín, Colonia Itapebí, Colonia 18 de Julio Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey, Cuchilla de Guaviyú y Guaviyú de Arapey.

En constitución y Belén, habrá mesas fijas. Se puede votar solamente presentando la Cédula de Identidad, sin necesidad de afiliarse previamente al Partido Nacional.