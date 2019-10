Para Yamandú Olivera, de Articulación Nacional No a la Reforma

El movimiento «Articulación Nacional No a la Reforma – Salto», que se opone al proyecto de reforma constitucional impulsada por el senador Jorge Larrañaga en materia de seguridad, convoca al cierre de su campaña que tendrá lugar con varias actividades este sábado a partir de las 17 horas. Para conocer detalles, EL PUEBLO dialogó con uno de sus integrantes, Yamandú Olivera.

CIERRE DE CAMPAÑA

«Este sábado 19 –comenzó diciendo Olivera-, a partir de las 17 horas tendremos el cierre de campaña, que va a consistir en dos partes. Una marcha por calle Uruguay, saliendo del Mercado 18 de Julio por la entrada de calle Rincón hasta Plaza Treinta y Tres, donde estará instalada una feria de emprendedores locales que se manifiestan en contra de la reforma. Habrá una parte oratoria a cargo de la Articulación, y después se va a dar paso a la parte artística, que también son colectivos, bandas y artistas en general que suman su apoyo a la lucha contra la reforma». Consultado sobre cómo ha sido esta campaña, Olivera sostuvo que «ha sido bastante sacrificada pero productiva. Se tuvo la posibilidad de recorrer barrios de la ciudad y pueblos del interior del departamento, tuvimos muy buena recepción de la gente, que no tenía mucho conocimiento sobre lo que era la reforma. Entonces muchas veces éramos nosotros los que caíamos con toda la información sobre la reforma. Y fue bastante bien aceptado, como las distintas movidas públicas que hemos tenido».

«Hemos tenido el apoyo de artistas y de distintos colectivos que se comprometieron con la causa, y que nos posibilitaron desarrollar la planificación que habíamos armado a principio de año cuando fue la primera reunión en Plaza Treinta y Tres, que fue la más masiva que tuvimos».

UNA GENERACIÓN COMPROMETIDA

«Estamos tratando de remarcar en estos días –agregó-, que somos la continuación de una generación que en 2014 participó en el No a la Baja. Destacamos que la juventud se sigue poniendo de pie frente a estos intentos conservadores que quieren retrotraernos al Uruguay de épocas pasadas».

«Consideramos que sería una sana discusión sobre un nuevo enfoque de seguridad, que después veremos si se logra sostener en el tiempo, porque es lo mismo que pasó con la generación del No a la Baja, que lamentablemente no se logró sostener en el tiempo por distintos motivos, y que ahora la idea es que se pueda sostener en el tiempo y generar, más allá del resultado del plebiscito, un debate serio sobre la seguridad».

«Con el vecino y la vecina de a pie de los barrios, que quizás sufren más los problemas de seguridad en carne propia, logramos llegar a un punto de entendimiento, abstrayéndolos de este fomento punitivista y de su demagogia que se ha instalado en Uruguay. Por eso creemos que ha sido bastante productivo y vamos a ver qué pasa, nosotros seguiremos en la lucha. La primera etapa es hasta el domingo 27 y luego evaluaremos cómo seguimos porque evidentemente la Articulación del No a la Reforma va a desaparecer. Por eso digo que venimos analizando y viendo a nivel de la región cómo la seguimos».

ATENTADO

En otro orden, el pasado lunes el grupo de Articulación emitió un comunicado a la opinión pública denunciando un atentado contra el local de la Federación ANCAP (FANCAP), en calle Artigas 1760. Olivera fue consultado sobre el particular. «El lunes, que es el día que tenemos asamblea ordinaria de la Articulación, nos desayunamos con que el local de FANCAP, que es el lugar donde nos reunimos, habría sufrido un atentado, una pedrada contra un vidrio».

«Nos llama la atención quién podría tirar una piedra al local de FANCAP si no lo identificó previamente, quizás, con toda esta movida de la Articulación Nacional No a la Reforma, porque FANCAP no tiene en Salto mucho posicionamiento público. Quien conoce el local sabe que siempre está abierto para todo lo que son causas populares y sociales. Por eso nos llamó poderosísimamente la atención».

«Hablando con vecinos, nos enteramos que fueron dos personas, por la descripción fueron dos jóvenes, y antes que tomara mayor dimensión, preferimos largar un comunicado a la opinión pública explicitando el panorama y llamando a la sana convivencia democrática. O sea, más que eso no porque no queremos darle mayor trascendencia a lo que fue una pedrada contra un vidrio. Eso sí, nos llamó poderosísimamente la atención y tratamos de cortar por lo sano. Puede ser también que haya sido un acto de vandalismo común, porque no tenemos nada que lo vincule a un ataque político», concluyó.