Con ventas a varias firmas industriales y exportadoras, Correa y San Román logra negocios destacados por lotes de diferentes productores

“Como en 1989, cuando padecíamos una intensa y larga sequía, los precios de lana nos vuelven a dar una mano, logrando mejorar la rentabilidad por ha, para quien ha podido sortear todas las dificultades que tiene la cría del ovino, pero ahora vemos la recompensa”, dijo a EL PUEBLO Carlos Martín Correa del escritorio Correa y San Román.

“Ya actuábamos como consignatarios en ese entonces, y ahora 30 años después vemos a la oveja seguir más que vigente.

En lanas tenemos una cadena comercial sana, un mercado muy activo, pero muy exigente en cuanto a precisión en la información, que requiere permanente actualización y muy sensible el precio de acuerdo a la finura de cada lote y raza”.

El consignatario indicó que “durante este año, y en este contexto venimos realizando varias colocaciones a diferentes firmas demandantes”, de las cuales informó las de esta última semana:

Merinos:

-15.000 kilos grifa, verde 19.1 micras 80% rend. al lavado a 12.3 y 1 pago 15/10

-8. 000 kilos grifa verde 18,8 micras 77% rend. al lavado a 12 y 1 pago 30 días

-7.500 kilos grifa verde 18.9 micras 78 % rend. al lavado a 12 y 1 pago 60% ctdo. saldo c/ entrega

-2. 000 kilos grifa verde 18. 7micras 77.9 rend. al lavado a 12 y 1 pago contado

-9.000 kilos grifa verde 19.1 micras 77% rend. al lavado a 11.5 y 1 pago 10/10

– 4.000 kilos grifa verde 20.8 micras 77% rend. al lavado a 11.1 y1 pago 15/10

Cruza:

-1.800 kilos grifa verde 24.7 micras 77% rend. al lavado a 6.8 y 0.6 pago 50% ctdo. saldo c/ entrega

Corriedale:

-4.000 kilos grifa verde 28.2 micras a 3.5 y 0.6 pago 50% ctdo. saldo c/ entrega

-5.300 kilos grifa verde 29 micras a 3.2 y 0.6 pago c/ entrega.

Correa agregó que hay otras opciones en gestión, que se podrían cerrar a la brevedad, de acuerdo se vienen realizando semana a semana las colocaciones.