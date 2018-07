Los estudios de imagen realizados a Edinson Cavani en la jornada del lunes, revelaron que el delantero uruguayo no sufrió un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda y por lo tanto no está descartado para el partido contra Francia. Su presencia para el partido de cuartos de final dependerá de la evolución de su lesión, que no llega a rotura fibrilar pero que de todas formas puede limitar las posibilidades físicas del jugador de PSG. El informe de sanidad de la AUF reveló que se constató una “lesión edematosa” y que “el jugador continúa dolorido” por lo que “realizará trabajo diferenciado y rehabilitación fisiátrica”. El comunicado también aclara que el resto del plantel está en buenas condiciones sanitarias.