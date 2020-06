Los clubes de la Liga Uruguaya de básquetbol (LUB) se reunieron en la sede de la Federación Uruguaya de Basket Ball (FUBB) con las autoridades del torneo y en todas las partes existe optimismo respecto a la reanudación del torneo a partir de octubre, dada una partida de dinero que ingresará a las instituciones para que puedan hacer frente a los gastos que implica el reinicio de la actividad oficial.

La intención de los neutrales de la FUBB es que se juegue el Metro entre agosto y octubre (con 13 clubes), y a finales de octubre o principios de noviembre disputar la última fecha de la fase regular de la LUB 2019/20 y a continuación los playoffs sin público y tal vez con extranjeros. Una vez terminada la temporada 2019/20 habrá un receso de un mes y a finales de enero comenzaría la LUB 2021 con una versión reducida que finalizaría en junio. «Planteamos el escenario que imaginamos y cómo hemos trabajado con los sponsors y Tenfield para armar un escenario que nos permita, después de terminar el Metro, allá por octubre o noviembre, reiniciar la Liga y hacer un impasse de no más de un mes antes de empezar una Liga 2021 más corta. Proyectamos entre noviembre y mayo o junio del año que viene terminar la Liga 2019/20 y jugar la 2021″, explicó Ricardo Vairo, presidente de la FUBB. «Mostramos un poco los números y las alternativas económicas para asistir a los clubes. Es importante con los compromisos que hay volver a jugar, pero sin poner en situación crítica las finanzas de los clubes. Es muy probable que juguemos un año sin descenso y que el que no pueda jugarla, que no la juegue», añadió el máximo directivo del básquet uruguayo, quien recalcó la «intención de que compitan los ocho» que siguen en carrera. Son Olimpia, Malvín, Nacional, Trouville, Defensor Sporting, Hebraica y Macabi, Aguada y Urunday Universitario.

«Estamos en situaciones excepcionales y hay que priorizar jugar. Si no juegan los ocho, terminaremos con los que jueguen. Con un mínimo de cuatro la jugamos. Será determinante la asistencia económica que podamos dar. Hoy fue un avance importantísimo lo que logramos. En un par de semanas tendríamos que tener todo definido», señaló Vairo, quien confía en que la Liga 2019/20 pueda reanudarse con foráneos porque «en octubre la posibilidad de que vengan extranjeros estará más abierta».