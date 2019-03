El domingo 7 de abril. Ese es el más que factible día para que se inicie el Campeonato Salteño en la «A», acoplándose la «B», desde el momento que a partir de este año vuelven a fusionarse.

En la sesión del lunes próximo, aspectos a esclarecerse, como el de la integración de Tribunales y Comisiones Asesoras, mientras que se definió la continuidad de Néstor Martínez Vital como presidente del Colegio de Jueces. Resta que desde las instituciones resuelvan el sistema de disputa: dos ruedas de once fechas cada una o la primera todos contra todos, más la segunda en serie. Pero el suspenso mayor radica en la tercera rueda (liguilla), desde el momento que aparecen dos líneas de opinión claramente enfrentadas: de cuatro o de seis.

Directivos de instituciones, como Ferro Carril y Nacional, no parecen dudar: de cuatro. No faltan las que cimientan argumentos para sostener el número de seis.

Mientras a nivel del presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, rige un pensamiento: «hay que ser inteligente: volver a cuatro equipos. Es la manera de conservar expectativa hasta la última fecha y no que la tercera rueda siga marcando las diferencias que existieron en el año». Tema pendiente. No es un tema menor.