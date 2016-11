Esta película nos presenta la llegada (justamente) de naves extraterrestres a nuestro planeta dejándose ver desde el inicio y buscando contactar con la especie más inteligente del planeta (aunque a veces nos haga dudar y tener poca fe en la Humanidad, sí señores, se refiere a nosotros), y por extraño que parezca, no buscan destrozar el mundo de entrada ni pretenden dominarnos con el control mental o sustituir nuestros cuerpos por vainas extraterrestres para así conquistar el mundo.

Se trata de una auténtica película de ciencia ficción y no de cine catástrofe como las que estamos acostumbrados últimamente a ver. Se trata de una versión adulta del contacto de dos especies, la humana con una alienígena y de lo que podría llegar a ocurrir en caso que esta situación ocurriese en realidad. Descartamos que las principales potencias del planeta ya han de tener protocolos de primeros contactos juntando polvo y telaraña en algún cofre fort.

Sinopsis. Doce naves alienígenas de más de 450 metros de altura han llegado a la Tierra, situándose en diversos puntos del planeta. La reputada experta en lingüística Louis Banks (Amy Adams) es entonces contratada por el Gobierno de los Estados Unidos, con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad.

Louise viajará hasta Montana junto al científico Ian Donnelly (Jeremy Renner), para intentar establecer una comunicación con los “visitantes”. Juntos intentarán encontrar respuestas a este sorprendente suceso. ¿Por qué los alienígenas han venido? ¿Quieren invadir el planeta? ¿Cuáles son realmente sus intenciones? Ante la amenaza de una posible guerra mundial, los líderes de los grandes países deben llegar a un acuerdo para que la situación no se complique aún más y, así, evitar un conflicto cuyas consecuencias podrían ser catastróficas.

Denis Villeneuve es el responsable de realizar esta adaptación cinematográfica de la novela corta “A Story of Your Life”, del escritor Ted Chiang, que también participa como guionista, lo que termina siendo una doble garantía de calidad. La película cuenta con Amy Adams y Jeremy Renner como protagonistas. Completan el reparto los actores Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg y Joe Cobden, entre otros.

NUEVO CREPÚSCULO

Cuando todo el mundo creía que la exitosa saga “Crepúsculo” había puesto fin a su desarrollo con las entregas emitidas hace ya diez años, cada vez suena con más fuerza la vuelta de la saga con un reboot, pero para disgusto de sus muchos fans que esperarían ver de nuevo a la expareja de Kristen Stewart y Robert Pattinson protagonizando un amor imposible, ha trascendido que serían los actores Ian Somerhalder y Nina Dobrev los encargados de suplir a la pareja original.

Distintos medios estadounidenses se están haciendo eco de la vuelta de la saga cinematográfica, y ante la imposibilidad de que Stewart y Pattinson retomen sus papeles, serían los protagonistas de la televisiva “Crónicas Vampíricas”, Ian Somerhalder y Nina Dobrev quienes se encargarían de atraer la atención de los fans de “Crepúsculo”. Los fans de la saga esperan atentos a la esperada confirmación.

DE JUEGO DE TRONOS

A STAR WARS

El universo Star Wars no deja de generar informaciones, y es que alrededor de la línea principal de la saga galáctica, giran numerosos proyectos como el inminente estreno de “Star Wars Rogue One” en el mes de diciembre, o en el mundo de los videojuegos su ‘Star Wars Battlefront’ con una nueva expansión para disfrutar de nuevos contenidos.

En este caso se trata del spin-off centrado en el mítico personaje Han Solo, donde Alden Ehrenreich se pondrá en el papel del personaje, y ahora se ha sabido que Emilia Clarke acaba de ser fichada para el proyecto.

Fue en 2015 cuando se confirmó la esperada noticia de un proyecto cinematográfico centrado en la leyenda del personaje Han Solo, interpretado por Harrison Ford, donde Kathleen Kennedy responsable de Lucasfilm, fue la encargada de despejar algunas dudas sobre uno de los más esperados spin-off, detallando que el personaje contaría con veinte años.

Ha sido a través de un comunicado oficial en la web de la franquicia donde se ha confirmado que la actriz británica Emilia Clarke, a la que tenemos presente por su participación como Daenerys Targaryen en la serie “Juego de Tronos”, ha sido la elegida para el proyecto.

El spin-off de Han Solo comenzará a rodarse en enero de 2017 y su estreno está previsto para 2018.