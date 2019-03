El gol siempre resulta una suerte de decore. Es la recompensa final traducida en las piolas rivales y difícilmente no resulte el producto de una elaboración.

Entonces, ¿cómo no encender el elogio por ese Salto Sub 17 del segundo tiempo, en que jugó en función de un objetivo y la idea se fue plasmando a partir de los interpretes que acudieron?. Porque el fútbol también se trata de eso: llegar en el momento justo, para establecer el plan que se asocie a la búsqueda.

Salto fue canjeando las dudas del primer tiempo, por una generosidad plena en la recta final, no solo a la hora de sumar, sino de ir sentando una hegemonía en todos los rubros.

Durazno se fue tornando miniatura. Una expresión a lo lejos y con la resistencia despedazada. Expuesto a la vacilación. Sin argumentos dónde recostarse. Fue literalmente, barrido de escena, por ese Salto del mando vital, adoquinado en defensa, sin fisuras.

Apto para crear y matando arriba, desde el sentido de rotación primero, a la eficacia después.

EL VALOR DE LAS PIEZAS

Salto se manda a las semifinales del Campeonato Interior, por un derecho bien entendido y mejor ejecutado. Otra vez en el equipo, apareció el poder de decisión.

El mismo del Liebig’s en la primera fase, cuando debía derrotar a Río Negro y lo derrotó. Cuando en la hora de los penales frente a Paysandú en la final, alcanzó la regularidad a la medida de lo necesario: gol y gol.

Y el sábado ante Durazno, la misma situación: sometido al imperativo de victoria, no vaciló. Relojeó la cartas. Jugó de mano siempre y desde el valor de las piezas, el funcionamiento enriquecido. Aranda fue clave, pero la danza ofensiva bien real y aplastante.

Wilson Cardozo metió variantes (Santiago Duarte-Diego Machado-Ignacio Ferreira) y sumaron para refrescar la memoria-esquema. Cuota de gol y algunos notables, como el primero de Alan Aranda, con una pegada de clase declarada, para arrinconar la pelota contra el palo izquierdo. Golazo a ley de mortero.

UNA MANERA DE LLEGAR ÍNTEGRO

Salto fue una versión similar a la que batió 5 a 2 a Rivera en el partido de vuelta en semifinales del Regional-Norte. Sobre todo, en materia de precisión ejecutiva. Por eso es que nuevamente estos cinco registros, como anillo al dedo de cara a los juegos que se le vienen ante Paysandú. Es una manera de llegar íntegro en el plano futbolístico y espiritual.

¿Qué mejor historia reciente que esta? Con Paysandú será duro otra vez.

Porque entre ellos, no existen dos goles de distancia. El que gana, gana apretado. Casi pidiendo permiso.

En tanto una pretensión es la que golpea la puerta: que Salto no se baje de su sentido de fidelidad a la idea que predica. Esa idea, del fútbol asociado y de la fabricación de sociedades como las de Colobrado-Aranda o Aranda-Errandonea, son las que marcan y deciden tiempos. Cuando la balanza se inclina y la ambición se crea. Desde la aptitud, claro.

Desde la potenciada aptitud, noble, positiva y ganadora. Esa es la senda. Y no hay otra.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-