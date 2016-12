Buenos Aires, 2 dic (EFE).- Las películas ‘La luz incidente’ y ‘Gilda, no me arrepiento de este amor’ se consolidaron hoy como favoritas a los premios del cine argentino al reunir trece y doce nominaciones respectivamente, indicó hoy la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina. La Academia anunció hoy los nominados a los Premios SUR, galardones en los que concurrieron 130 películas estrenadas del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, indicó la organización en un comunicado. En cuanto al número de nominaciones, ‘El ciudadano ilustre’ (nueve) y ‘Al final del túnel (ocho) ocupan el tercer y cuarto puesto de unos premios que se entregarán en la gala que se celebrará el próximo marzo. En la categoría de mejor actriz protagonista las nominadas son Marilú Marini por ‘El eslabón podrido’, Julieta Zylberberg por ‘El Rey del Once’, Natalia Oreiro por ‘Gilda, no me arrepiento de este amor’ y Erica Rivas por ‘La Luz Incidente’. En el género masculino los seleccionados son Leonardo Sbaraglia por ‘Al final del túnel’, Rodrigo de la Serna por ‘Camino a La Paz’ Oscar Martínez por ‘El Ciudadano Ilustre’ y Marcelo Subiotto por ‘La Luz Incidente’.“A obtener el título de mejor guión original aspiran Francisco Varone por ‘Camino a La Paz’, Esteban Garelli y Fernanado Salem por ‘Como funcionan casi todas las cosas’, Andrés Duprat por ‘El ciudadano ilustre’ y Ariel Rotter por ‘La luz incidente’.