Expuso seis grandes campeones

Una gran actuación tuvo ayer, cabaña La Magdalena de Los Tordos en la pista Merino Australiano de la Expo Prado 2020.

«Fue una jura larga, estamos muy contentos, esto confirma lo que venimos haciendo desde hace años», dijo a EL PUEBLO Diego Otegui, integrante de La Magdalena tras obtener seis grandes campeones.

«Las pistas son las pistas, hay años que se gana y años que no, no por eso hay que modificar ni cambiar las líneas de trabajo, lo que uno busca, porque es a criterio de los jurados que uno pueda estar de acuerdo o no, lo importante es seguir y este año queda reflejado que, pese a algunas cabañas tradicionales que vienen a competir al Prado, no están, se mostró el buen nivel que hay en Merino», expresó.

En lo que refiere a los animales presentados, comentó que son de una estructura muy buena, con muy buenos pesos, muy buena calidad de lana, mencionó que en el Gran campeón pedigree se refleja un poco todo, es un carnero de 142 kilos, con 16 micras, una calidad de lana tremenda, y muy buenos datos, al igual que la borrega pedigree que tiene 14 micras, pesando 71-72 kilos preñada, «estos datos reflejan mucho», explicó.

VEREDICTOS

RAZA: MERINO

AUSTRALIANO

Gran Campeón: Brete 705 – Los Tordos S. en C.

Reservado Gran campeón: Brete 704 – Cortela, Douglas

Tercer mejor macho: Brete 703 – Los Tordos S. en C.

Gran campeona: Brete 707 – Los Tordos S. en C.

Reservada gran campeona: Brete 706 – Los Tordos S. en C.

MERINO AUSTRALIANO

P. DE O.

Gran campeón: Brete 715 – Los Tordos S. en C.

Reservado Gran Campeón: Brete 716 – Cortela, Douglas

Tercer mejor macho: Brete 714 – Los Tordos S. en C.

Gran campeona: Brete 720 – Los Tordos S. en C.

POLL MERINO

AUSTRALIANO

Gran campeón: Brete 711 de Mosca de León, Eduardo

Reservado Gran Campeón: Brete 709 – Los Tordos S. en C.

Tercer mejor macho: Brete 710 – Mosca De León, Eduardo

Gran campeona: Brete 712 – Fernández Abella, Daniel

RAZA: POLL MERINO AUSTRALIANO P. DE O.