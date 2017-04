Imposible control en los 90′. Colonia fue 7 a 0. Después en los penales, Salto le puso el pecho a las balas hasta donde pudo.

Salto alcanzó finalmente la condición de Vice Campeón a nivel del Torneo de la Organización del Fútbol del Interior, tras perder frente a Colonia en la ejecución de tiros penales.

En los 90′ de juego, partido desquite por la final y luego de Salto vencer de local por 2 a 1, los locales primaron lujosamente de principio a fin. Fue una máquina perfecta con tres goles en el primer tiempo y cuatro en el segundo. Si alguna duda quedaba, apenas iniciado el complemento, Villar venció la guarida de Guzmán Aranda por cuarta vez, poniendo sello a una victoria que resultaría incuestionable.

Salto nunca pudo encontrarle la vuelta al rival y tan solo dos o tres aproximaciones ofensivas en los 90 minutos, siendo un contraste total con la idea de fútbol que propuso Colonia: terminante ejercicio de superioridad y con dos delanteros de excepción como Illada y Villar. En el caso de este último, autor de tres goles y otras tantas situaciones a favor.

LA TENUE RESISTENCIA

Colonia fue sincronizado elaborando, más variantes ofensivas que fueron impactando en una tenue resistencia salteña. Para colmo de males a los 28′ e ese período final, el árbitro sanducero expulsó al lateral Walter López, acentuando la impotencia de un Salto maltrecho en lo anímico y técnico.

Lección de Colonia y directo a los penales. Esa era la ilusión de Salto. Cambiar la historia desde el punto de sentencia, desde el momento que en partidos finales, los goles no cuentan como elemento de decisión.

EL PECHO A LAS BALAS

Ángel Maidana fue el primer en ejecutar y puso a Salto 1 a 0. Illada fracasó con el golero Guglielmone (suplió a Aranda antes de la finalización del partido), quedándose con esa pelota. Nahuel de los Santos mal disparó en Salto y Rojas niveló 1 a 1. Tras ello, los infalibles en ambos equipos. Gol y gol siempre, hasta que todo se resolvió en la tercera tanda después del empate 4 a 4 al término de los primeros cinco. En esa tercera búsqueda, Ruben Fagúndez malogró en Salto y Cristian Barboza clavó el remate de gol, para que la selección de Colonia finalmente alcanzara el 7 a 6 final.

BORDEANDO LOS 60

De lo que no hay dudas es que Colonia resultó un campeón con justicia incluída. Durante todo el torneo fue expresión de fútbol saliente y gol como consecuencia, a tal punto que bordeó los 60. Hidalgamente es seguro que Salto reconocerá a un oponente que cuando tenía que dudar no dudo.

Igualmente llegará la valoración para el plantel y su Cuerpo Técnico. No se llega a una final, en medio de casualidades. Eso también es necesario tenerlo en claro, por una cuestión de bien entendida justicia.

Así pasó

Categoría Sub 18. Partido de Vuelta

COLONIA vs SALTO:

Domingo 16 de abril.

Parque “5 de Octubre” de Rosario;

Arbitros de Paysandú :Robert Ledesma (Central), Matías Roa y Miguel Mattiauda (Asistentes

Cuarto Arbitro sustituye el Sr. Eris Herrera)

COLONIA (7-7)-

Nahuel de León; Luciano Soria, Joaquín Guigou, Ángel Fernández, Guillermo da Silva (Salles); Matías Curbelo, Rabassa (Barboza), Aguirre, Matías González; Emiliano Villar, Facundo illada.

SALTO (0-6)-

Guzmán Aranda (Guglielmone), Walter López, Ángel Maidana, Ruben Fagúndez, Gonzalo Silva, Gastón Elías, Paolo Tabáres, Braian De los Santos, Facundo Machado, Enrique Rosas Pintos y Facundo Godoy.

GOLES: PT- 2′- Illada (C); 29′ Guigou (C); 39′ Curbelo. ST- 1′ Villar (C); 20′ Villar (C) de penal; 36′ Villar (C); 43′ Rojas (C).

Expulsado: 28′ del segundo tiempo, Walter López (S).

DEFINICIÓN POR PENALES- Para Colonia anotaron, Rojas, Villar, Matías González, Franco, Aguirre, Salles y Barboza. Malogró: Illada. Para Salto anotaron: Maidana, Rosas Pintos, Elías, Godoy, Tabárez, Machado. Malograron: Nahuel de los Santos y Ruben Fagúndez.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Emiliano Villar.

EL MEJOR DE SALTO: Gastón Elías.