Sobrevoló el Mercosur y se quedó aquí en el Uruguay. Así podríamos haber titulado esta nota.

Fueron muchos los trabajos presentados y, tal como lo establecen las bases, llegados desde los diferentes países que componen el Mercosur. Pero el Primer Premio del certamen internacional de poesía “Premio Marosa di Giorgio” lo obtuvo el poeta Renée Fuentes Gómez, cubano radicado en nuestro país desde hace varios años. Él recibirá entonces los 2.500 dólares y la Mariposa de Oro.

Los ganadores anteriores fueron argentinos: Esta fue la tercera edición del certamen. Es oportuno recordar que en las dos anteriores ediciones la “Mariposa de Oro” voló hacia la capital argentina: en la edición 2013 el ganador fue Alfredo Palacio y en la de 2015 Mauricio Abatti, ambos poetas nacidos y radicados en Buenos Aires. También vale decir que en la edición 2013, Renée Fuentes Gómez, el ganador de este último certamen, había obtenido una Mención. Fuentes Gómez, poeta que ha pubicado varios libros de poemas y que reside en Montevideo desde hace varios años, estuvo en Salto en los primeros días de agosto de este año, concretamente en Biblioteca Felisa Lisasola, donde presentó su libro “Caballo que ladra” (libro que obtuvo el Premio Nacional de Letras MEC 2016 y el Premio Onetti a la Poesía 2013, así como el Primer Premio en el Concurso “Juan Carlos Onetti” 2013).

LA RESOLUCIÓN OFICIAL DEL CONCURSO 2017

“El día 30 de noviembre en la Oficina de Escribanía de la Intendencia de Salto, en presencia de: Prof. Rosario Gómez, Prof. José Luis Guarino y Sra. Florencia Almeida por «Asociación Marosa di Giorgio», la Escribana Fiorella Cirimello y la Prof. Marta Peralta por la Intendencia de Salto, se llevó a cabo la apertura y lectura del Acta del jurado del Tercer Concurso Iberoamericano de Poesía Premio “Marosa di Giorgio”, integrado por el Ac. Prof. Jorge Arbeleche, en representación de la Academia Nacional de Letras, el Dr. Alejandro Gortázar, en representación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Ac. Prof. Leonardo Garet, en representación de ASOMAR, quienes luego de debates acerca de criterios y propuestas, acordaron el fallo por mayoría. Inmediatamente se procedió a abrir los sobres con los datos de los participantes, constatándose lo siguiente:

1 – Que el Primer y único Premio corresponde al trabajo “Hidalgos”, seudónimo “Hacedor“ corresponde al participante Renée Alberto Fuentes Gómez (Cuba).

2- Que la Mención Especial otorgada al trabajo “Desorden”, seudónimo “Entre Nudos” corresponde a Mariana Pérez Balocchi (Uruguay).

3 – Que las Menciones fueron otorgadas a “El color del frío”, seudónimo Shur, que pertenece a Juan Francisco Costa Irisarri (Uruguay) y “Nervadura”, seudónimo Araucaria perteneciente a Roberto Oropeza Lozano (Bolivia).

ASOMAR se pondrá en contacto con los ganadores y se notificará por los medios de prensa la fecha de la entrega de premios en acto público”.

Para ser artista no es preciso “disfrazarse”

Las siguientes expresiones vertidas a EL PUEBLO pertenecen al fotógrafo Marcelo Cattani, que por estos días se encuentra en Cuba ya que se apronta para inaugurar una muestra el próximo miércoles en Casa del Alba (La Habana), como comentáramos en pasadas ediciones. Y parecen expresiones más que acertadas para que las escuchen o lean determinados jóvenes (y no tanto) que se acercan al arte y buscan en él más una pose social que una forma de vida auténtica, buscan más apariencia que esencia, más un llamado de atención por el aspecto exterior de sí mismos que por la solidez de la obra.

“Se puede hacer arte tanto en el medio del campo como en la gran manzana de Nueva York. Tampoco hacer arte significa tener rastas, dejarse el pelo largo. Y no lo digo porque a esta altura de mi vida no me quede un pelo en la cabeza, lo digo porque hay mucha gente que se disfraza para hacer arte. Sin embargo no es preciso andar con ropa rara, ni usar el pelo largo ni la barba. Eso es porque a veces hay estereotipos que se quieren marcar, y en el fondo lo que hacen es porquería y está todo muy vacío. El único secreto para hacer arte es la sensibilidad, la sensibilidad de captar y transmitir”.