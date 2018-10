A partir de los 190 pesos en el valor de las entradas, la polémica y cuestionamientos no han faltado en torno a la tercera rueda.

El paso de las fechas dejó en claro las limitaciones en el número de venta de boletos, sobre todo si se establece un paralelo con ediciones anteriores.

La prematura pérdida de chance a cuenta de Salto Nuevo y Ceibal, obró en contra de más sostenidas recaudaciones.

Pero el hecho es que ya en la primera fecha, ninguno de los dos clubes aportó el número de hinchas proyectado desde lo posible o desde el pasado no tan lejano.

En la tercera fecha por ejemplo, algo más de 2.200.

No se alcanzó hasta ese entonces un básico de 3.000. Sucede que además, viene siendo una liguilla con expresiones limitadas, sin faltar los que especulan: asistir a las finales y no antes.

Por lo tanto, solo quedaría reconocer que se trata de una de las liguillas de más amarga comprobación: las recaudaciones a media luz y el fútbol faltante.

Y solo un rescate en la historia reciente: en la edición del 2013, el promedio de 20 mil dólares por fecha. ¡Vaya con diferencia!