Hindú 3 Libertad 2

Perdía 2 a 0 al cabo del primer tiempo. Con dos expulsados y Libertad con uno. Con ese panorama, Hindú entró a combatir en el segundo tiempo. Parecía condenado.

Porque además en el primer tiempo, Libertad dictó la eficacia para alcanzar el 2 a 0. El fatal error defensivo de Hindú en el primer gol y en el segundo, cuando Maicol Trindade resuelve en la última estocada. La pena por la fractura de Diego Lentinelly, en ese primer tiempo y la variante obligada, más la expulsión de Toriani decretada en Hindú.

Es que todo pintaba a la cuenta de Libertad. Todo.

La diferencia de goles, el jugador de más. Hasta que Hindú se convenció. Si a Libertad se le fue a la deriva la misión de ataque, porque optó por la espera, ¿qué mejor situación para Hindú a la hora de ir fabricando el acecho?

El descuento de penal por Marcelo Mezza en los 12′ , la ultra táctica defensiva de Libertad al que le costó derrumbar el muro de su propia trinchera.

Y entonces Hindú. Aún expuesto a algún contragolpe, pero volviéndose rebelión heroica, guapa y encendida. Un tiro libre de Villas Boas que pudo ser el empate, hasta el segundo penal, esta vez con el “Topo” García incurriendo en la infracción. Tan apto como siempre, Marcelo Mezza para el grito del empate.

A Libertad no le faltaron de última situaciones ofensivas, pero se le fueron como agua entre los dedos, hasta que en el sexto minuto adicionado, Roberto Ferreira mandó el mensaje con gol: allá la puso para que la garganta se tornarse afónica, ganadora. La heroica rebelión decidió el tiro del final. El Hindú del 3 a 2.

Pasó de sometido a la eliminación, a nivelar a Sud América en la punta y bajándole el copete a Libertad. El mismo Libertad del segundo tiempo de luces apagadas, tenues.

Penumbras de un equipo que lo tuvo todo y se fue tapizado de decepción. Lo que pudo ser y no fue.

La cara opuesta de ese Hindú.

El de la noche para no archivar.

El de su noche.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido válido por la 2ª fecha de la liguilla.

Divisional “B”.

Campo de juego: Fernando Samit (Discreto).

Asistentes: Santos Galli-Israel Portela.

LIBERTAD (2 )- Julio Rosas; Manuel Rodríguez, Rafael García, David Fernández, Diego Lentinelly; Enrique Estenza, Gonzalo Amaro, Maicol Trindade, Oscar Dávila; Jonatan Rosas, Jean Rosas Pintos.

Director Técnico: Cristian Lentinelli.

HINDÚ (3 )- Cristian Irrazábal; MIguel Pereira, Jorge Volpi, Gustavo Caffre, Nicolás Pereira; Leonardo Villas Boas, Ricardo Toriani, Braian Brizuela, Roberto Ferreira; Pablo Piegas, Marcelo Mezza.

Director Técnico: Ruben González.

GOLES: 11′ Enrique Estenza (L); 37′ Maicol Trindade (L). ST: 12′ y 38′ de penales, Marcelo Mezza (H); 51′ Roberto Ferreira (H).

EXPULSADOS: 25′ Ricardo Toriani (H); 44′ Enrique Estenza (L); Nicolás Pereira (H). Segundo tiempo: 37′ Rafael García (L).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Leonardo Villas Boas-Marcelo Mezza- Roberto Ferreira.

EL MEJOR DE LIBERTAD: Enrique Estenza-Gonzalo Amaro.

EN LA TABLA-

Hindú y Sud América 4, Libertad 3, Fénix 0.

Próxima fecha: Hindú vs Fénix; Libertad vs Sud América.