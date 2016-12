Si la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, las matemáticas serán sin dudas de gran ayuda para desarrollarla. Quien tiene habilidades para resolver problemas matemáticos es más proclive a resolver problemas de cualquier orden que deba enfrentar en la vida. Sucede que tanto en un problema de matemáticas como en cualquier otro de la vida cotidiana, la clave está en no darse por vencido en la búsqueda de caminos que conduzcan a la resolución. Sobre estas cuestiones, días pasados EL PUEBLO dialogó con el Mtro. Marcos Da Rosa, coordinador en nuestro departamento de la Olimpíadas de Matemáticas a nivel de Educación Primaria. Según Da Rosa, este 2016 fue un año sumamente fructífero para los niños salteños que participaron en las Olimpíadas Nacionales de Matemáticas que se realizan anualmente. “Un total de 26 niños de escuelas tanto públicas como privadas de Salto llegaron a la etapa final. De ellos, seis obtuvieron premios. Pero además, fue la primera vez que Salto ganó una Medalla de Oro, ya que el niño Luis Emilio Martínez, del colegio Vaz Ferreira, obtuvo Primer Premio en 5to. año”, manifestó.

Un tema de convicción de la mente

Consultado acerca de cómo se podría explicar que las matemáticas resulten la traba más frecuente para los estudiantes de todos los niveles educativos, al menos en Uruguay, el docente (de larga trayectoria como maestro y como profesor de Matemática en la carrera de Magisterio) comenzó expresando: “Es cierto… y además las carreras que tienen matemática son las que siempre se evitan más…por eso nosotros creemos que las Olimpíadas son un aporte en ese sentido”. Y luego se explayó en la reflexión: “Creemos que pasa fundamentalmente por la convicción de nuestra mente. En matemática como en cualquier orden de la vida, si uno se convence que no puede, no va a poder. Como el que se convence que no va a aprender a manejar, no manejará nunca. Y en matemática hay un convencimiento de que es difícil, que es para algunos elegidos. Muchas veces cuesta que los chiquilines se pongan a pensar cómo resolver una situación. Los maestros que trabajan en esta línea, a partir de la resolución de problemas, están convencidos y sienten el desafío de ver si le encuentran un camino de resolución a un problema. Cuando le proponemos este tipo de problemas, los niños se ponen a trabajar y a buscar un camino. Sin embargo, la otra estrategia más clásica, más antigua, es la que el maestro enseña por ejemplo a resolver regla de tres, pero si en algún momento propone un problema donde hay que aplicar eso mismo, los niños inmediatamente dicen: eso no podemos hacer, eso no nos enseñaron, porque se convencieron inmediatamente que no pueden. En cambio otros niños harán dibujos, rayas, lo que sea para encontrar sus propios caminos. Por eso insistimos en que cada uno encuentre sus caminos, los ayudamos a que descubran caminos de resolución”.

No únicamente preocupa en Uruguay

Asimismo, comentó Da Rosa que hace poco tiempo se llevó a cabo en Argentina un importante congreso, donde quedó claro que también en otros países el obstáculo que muchas veces significa la matemática es una de las grandes preocupaciones en el ámbito de la educación.

Niños salteños en la Selección Nacional de Olimpíadas de Matemática

Los niños finalistas, que pasaron a formar parte de la Selección Nacional de Olimpíadas de Matemática, recibieron un homenaje en la tarde del pasado martes 13 en el salón de actos del Palacio Córdoba, donde estuvieron presentes autoridades de Primaria, de la Universidad de la República y de la Intendencia de Salto. Los niveles que participan son 4to., 5to. y 6to. año, y en este 2016 los veintiséis niños de Salto que llegaron a la final fueron los siguientes:

4to año: Matías Jofre (Escuela Nº 2- Mención de Honor), Paula Leal (Escuela Nº 3), Ayelén De María (Escuela Nº 34), Bruno Rebollo (Escuela Nº 3), Belén Chiappa (Escuela Nº 4), Mateo Caballero (Escuela Nº 81), Agustina Heredia (Escuela Nº 81), Carolina Alpuy (Escuela Nº 105), Emiliano Espinosa (Escuela Nº 112), Nicolás Marziotte (SAFA), Cecilia Steverlynck (Salesianos).

5to año: Micaela González (Escuela Nº 2), Ana Clara Maggioli (Escuela Nº 2 – Mención de Honor), Lucía Souto (Escuela Nº 2), Lautaro Ferreira (Escuela Nº 3), Alexis Mac Eachen (Escuela Nº 112 – Mención de Honor), Gonzalo Bordenave (Escuela Nº 112), Lorenzo Castro (Escuela Nº 112), Luis Emilio Martínez (Vaz Ferreira – Medalla de Oro).

6to año: Valentín Guardia (Escuela Nº 11), Rocío Ortiz (Escuela Nº 99), Sadia Márquez (Escuela Nº 105), Juan Martín Silveira (SAFA – Mención de Honor), Paula Steverlynck (Salesianos), Nazarena Artuzamunoa (Vaz Ferreira), Gastón Breventano (Vaz Ferreira – Mención de Honor).