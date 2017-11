Crio. Mayor (R) Oldemar Avero, Jefe de Policía

En la reunión mantenida en el Centro Comercial expresó varios puntos estratégicos que maneja el Comando de la Jefatura, ¿cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante?

En ese sentido, de lo que hable fue de la cantidad de proyectos que tenemos en vista; hoy, tenemos en marcha el proyecto de sacar a la calle 31 policías nuevos el próximo 1º de enero; tenemos 30 vacantes genuinas que nos ha otorgado el Ministerio del Interior, por lo cual hemos llamado a concurso, por lo tanto su cubrimiento está en proceso; en febrero nos van a quedar 20 vacantes más, por lo que estamos hablando de 80 funcionarios más que se van a tener el año que viene, por lo tanto, no estamos desamparados por parte del Ministerio del Interior. Con respecto a la flota, con la que sí hemos tenido problemas, porque es una flota vieja, imagínese que cuando vine a Salto teníamos 25 vehículos parados, de un total de 50, de cuatro ruedas, los que lo reparamos y nos llevó casi todo el presupuesto de la Jefatura por lo cual solicitamos un refuerzo de rubros de 700 mil pesos, de los cuales nos dieron 300 mil, pero con la opción de que desde Montevideo se nos manden los repuestos, por lo tanto, en ese aspecto una mejora en efectivo lo vamos a tener.

También hemos elevado un proyecto para colocar 200 cámaras en la ciudad de Salto, en varios puntos neurálgicos. Hoy aprovechamos la oportunidad para solicitarle al Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, si es posible que la Intendencia pague a los eventuales que atenderán las cámaras, que pensamos contratar, para así no tener que casar personal de las calles para dicho control.

La idea es también que, con dichos controles, se puedan constatar infracciones de tránsito, para luego pasárselas a la Intendencia, para que actúen en consecuencias con las multas. Es un proyecto que procura el mejoramiento tanto de la seguridad en cuanto a los delitos como el hurto y la rapiña, como el de la seguridad vial, que es otro importante aspecto de la seguridad que tenemos que atender.

Si entramos a hablar de números, en lo que respecta al comercio, tenemos un 35% menos de hurtos con respecto al año 2016, tomando del 1º de enero de éste año hasta el 20 de noviembre. También debemos decir que, en el total general de hurtos, tenemos un 5% más que el año pasado; pero dentro de los objetivos que nos marcamos, podemos decir que, a nivel departamental, tenemos un 10% menos de hurtos de motos y a nivel de la ciudad, 34% menos.

Dónde nos ha crecido. Nos ha crecido en las casas, en sus entornos y en los predios baldíos. En ese caso el crecimiento ha sido de casi un 100%, lo que me da un total negativo. Pero, a ver; lo que impacta más de los cinco delitos, según nuestros números, salvo la rapiña, son favorables.

La rapiña sí es algo que todavía nos sigue preocupando; si bien no ha tenido el nivel del mes de febrero, tengo casi un 100% más de rapiñas éste año, que el año pasado; guarismo que será imposible de bajar, por el hecho de cómo arrancamos. De todas maneras, estamos estableciendo que andamos alrededor de las 8 y 12 rapiñas mensuales; guarismo alto para una sociedad como la nuestra, contra el cual estamos dedicando esfuerzos.

¿Se ha reunido con la dirigencia de los Partidos Políticos?

Sí efectivamente. Las Bancadas de la Junta Departamental (blancos, colorados y frenteamplistas) me han solicitado ser recibidas y de hecho lo hicimos. Soy y estoy abierto para dialogar con todos.

¿Cuál es la postura de la Jefatura frente a la movilización que se está organizando para el día de mañana?

La manifestación de la gente, bienvenida sea; estamos en un Estado de Derecho en el cual todo el mundo puede opinar sobre cualquier tema, inclusive de seguridad, hasta pueden pedir el relevo del Jefe de Policía, lo que se encuentra dentro del abanico de opciones. Les hice ver mi visión de la situación, manifestando que me preocupa la imagen que se de y da de Salto; porque podemos cambiar el Comando entero, pero la situación seguirá y el daño a Salto está hecho. Entonces me expresaron que no harían la movilización en contra de la Policía, y que se ponían a las órdenes para aportar soluciones. Y les dije que la mayor colaboración que podemos recibir, es la buena comunicación e información, que denuncien, que llamen, porque lo repetiremos mil veces, sin información no hay estrategia y trabajo.