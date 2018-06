La mecánica perfecta

Fue la expresión rescatable en si mismo, por todo lo que produjo Uruguay de principio a fin. Desde la solvencia defensiva, pasando por la saludable composición de un medio campo apto, versátil, contemplador de fines siempre y lo que implicó la selección a la hora de atacar.

El remate libre de Luis Suárez para abrir la ciudadela rusa, con la barrera expuesta a la fisura y dos jugadores celestes para salir de ella y generarse el espacio, remate del salteño que se metió contra el palo para el grito del 1 a 0.

Rusia fue siempre a contramano de todo. Superado en los planos básicos, máxime cuando se quedó con un jugador de menos, distante de una jerarquía conceptual. El segundo gol celeste llegó tras un impacto de Diego Laxalt que se desvió en un futbolista ruso, descolocando al gol que se quedó huérfano de reacción.

YA CON LA PIEL DEL OSO…

El tranquilizador 2 a 0 de Uruguay al cabo de la primera fracción, suponiendo que la recta final iría a ser un trámite a la medida celeste, manejado desde el equilibrio, el orden y la coherencia. Torreira fue sublime en el medio, encontrando socios pertinaces como Nández y Bentancur. Tiempo de variantes, los ingresos de Cristian Rodríguez y Giorgian De Arrazcaeta, sin que la selección resignara el criterioso perfil alcanzado.

Dos remates de Cristian Rodríguez que pudieron ser goles, hasta que a la salida de un corner, Diego Godín prevaleció en el espacio aéreo, y tras el rebote, apareció Cavani para resolver y asestar el 3 a 0 definitivo.

De lo que no hubo dudas. Un Uruguay terminante, sin apagones, confiable. Se quedó primero en la llave, el arco sin goles en contra, los 9 puntos acumulados, como nunca antes.

Rumbo a los octavos. Rumbo a la decisión. La decisión que no sabrá de desquites: es ganar y avanzar. Es perder y volver. No habrá de medias tintas ni grises. Eso está claro. Demasiado claro.