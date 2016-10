La Mesa Política Departamental Salto del Frente Amplio, realizó en la mañana de ayer una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento ante diversas manifestaciones de inestabilidad expresadas en los últimos días en nuestro país y sobre los hechos acontecidos en la Junta Departamental de Salto, en oportunidad de la Sesión Extraordinaria convocada para tratar la Modificación Presupuestal.

Ante la presencia de autoridades de la fuerza política, legisladores nacionales, bancada de ediles y ejecutivo departamental, la Presidente de la Mesa, Mónica Cabrera, se expresó diciendo que ante las diversas manifestaciones de inestabilidad a nivel nacional, el Frente Amplio en su conjunto quiere hacer llegar su solidaridad a las familias víctimas de delitos y para hallar una solución el Presidente de la República, Tabaré Vázquez llamó a todos los partidos políticos a hablar del tema y como consecuencia se elaboraron varios proyectos de ley que están en discusión en el Parlamento.

Asimismo, reafirmó que el Frente Amplio muestra su mayor respeto a todas las instituciones políticas del país, demostrando su apego a la democracia.

“APELAMOS A LA EDUCACIÓN, A LA FORMACIÓN POLÍTICA

Y AL RESPETO A LA JUNTA DEPARTAMENTAL”

Respecto a lo sucedido en la sesión del pasado miércoles en la Junta Departamental, Cabrera lamentó que no se hubieran aprobado mejoras salariales a los trabajadores, el ingreso por medio de sorteos y concursos y la limitación del ingreso por designación directa. “Estos temas nos preocupan y hoy no se pueden plasmar porque no tenemos el presupuesto departamental del Frente Amplio y ahora tampoco se aprobó en la Junta”.

Finalmente, sobre la situación que debió sobrellevar el edil Gabriel Duarte, Cabrera manifestó en representación de su fuerza política que las agresiones e insultos recibidos fueron por parte de un edil que ya no forma parte del Frente Amplio, llamando al respeto ante los hechos de intolerancia que ponen en juego la inestabilidad democrática de la Junta Departamental. “Apelamos a la educación, a la formación política y al respeto a la Junta Departamental como institución política. Y le damos todo nuestro respaldo al edil Gabriel Duarte que siempre ha sido una persona derecha, responsable y honesta”.

DUARTE MINIMIZÓ LAS

DIFERENCIAS CON PERTUSATTI

Por su parte, el edil Gabriel Duarte, minimizó lo sucedido en la Junta Departamental con el edil Martín Pertusatti, “para mí lo doloroso de la sesión fue no lograr los beneficios que iban a tener los trabajadores. Me parece que no hay que distraer la atención. Lo malo de la sesión fue eso y lo otro fue un episodio”, puntualizó.

Asimismo, comentó que le llamó la atención que “los ediles del Partido Colorado no solo no acompañaron una propuesta que era fundamental para nosotros sino que además no fueron capaces de argumentar su posición y no hablaron para nada. Y eso me parece que es muy negativo”, agregó.

“Pertusatti tuvo una inconducta, se fue del Frente Amplio, nos dejó sin presupuesto, sin la presidencia de la Junta, nos quitó las mayorías. Es decir, somos los frenteamplistas los que tenemos que estar molestos con Pertusatti y no él con nosotros. A mi me llama la atención que después de todo lo que hizo, que encima se enoje”, concluyó Duarte.