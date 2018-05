La ministra aseguró prefirió irse ya que consideró que “la fecha no merecía un orador tan pobre de conceptos”, en referencia al representante de AUTE que actuó como segundo orador.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichián, se fue del acto del Pit-Cnt que se llevó a cabo por el Día de los Trabajadores tras molestarse con el discurso que realizó el dirigente sindical del gremio de trabajadores de UTE, Gonzalo Castelgrande (AUTE).

“El representante de AUTE hizo que me fuera del acto. La fecha no merecía un orador tan pobre de conceptos”, escribió la ministra en su cuenta de la red social Twitter.

En su discurso, que fue más directo que el de Andrade (primer orador del acto), Castelgrande criticó la gestión del presidente Tabaré Vázquez y exigió al gobierno bajar las tarifas públicas.

Además criticó la negociación del gobierno frenteamplista con la finlandesa UPM, y reclamó por un cambio urgente de la Policía de gobierno.

Andrade por su parte apuntó contra los empresarios que “lloran” y dicen que el país está “destrozado”, pidió por cuidar el agua y firmar para derogar la ley de riego del gobierno frenteamplista.

Una usuaria de Twitter le respondió a la ministra que “qué lástima que no escuchaste a la compañera de Fuecys. Yo me sentí muy representada”, le dijo, pero Ketchichián respondió que sí lo hizo.

“La escuché toda en la radio. También me sentí representada”, indicó la jerarca de gobierno.

Su comentario en Twitter fue avalado por el secretario político del frente Amplio, Gonzalo Reboledo, y el asesor del ministro de Economía, Gabriel Papa.