Personal policial tomó conocimiento de que en un comercio ubicado en Avenida Paraguay esquina Zorrilla, hubo un intento de hurto; una vez en el lugar, una mujer expresó que, en horas de la madrugada, ingresó al local un individuo, quien mostrándole un arma de fuego le exigió la entrega del dinero, por lo que esta se retiró de la caja, negándose a dárselo; ante la negativa, el masculino se retira subiéndose a una moto que lo esperaba en la vereda frente al local. Investiga Seccional 5ta.

SE LLEVARON 31 PLANTAS DE NARANJO AVALUADAS EN U$S 1.550

En representación de una empresa del medio, se denunció que en la tarde de ayer, al recorrerse el predio de plantaciones, constataron el hurto de 31 plantas chicas de naranjo de variedad murco, avaluando el perjuicio en U$S 1.550. Investiga Seccional 4ta.

ARREBATADA EN LA VÍA PÚBLICA

Denunció una mujer que se encontraba en una parada de ómnibus en Costanera Sur, en barrio San Martín, apersonándose un individuo por detrás, quien le hurtó la cartera, la que contenía documentación personal, $ 500 y un par de lentes recetados, dándose a la fuga en una motocicleta. Investiga seccional 3ra.

OTRA MUJER LA SORPRENDIÓ POR DETRÁS Y TRAS

FORCEJEAR LE ROBÓ EL CELULAR

En la mañana de ayer, una mujer denunció que, en momentos en que caminaba por calle Soca a la altura del 300, fue sorprendida desde atrás por una femenina, quien tras forcejear le hurtó su celular marca Samsung, modelo J2, y una libreta de recibos, subiéndose a una moto conducida por un masculino y dándose a la fuga. Investiga Seccional 1ra.

UNA PAREJA LE HURTÓ LA CARTERA

En la esquina de calle 8 de octubre y Blanes, una mujer que caminaba fue víctima de arrebato, cuando se le aproximó una motocicleta conducida por un hombre quien llevaba de acompañante a una mujer, los que le arrebataron una cartera de cuero de color negro, conteniendo un monedero con la suma de $ 500; U$S 2; dos encendedores; un cortauñas; una linterna y un par de lentes recetados. Investiga Seccional 2da.

ROBO EN CENTRO TERMAL

Un turista de nacionalidad Argentina, quien se encontraba en un centro termal, denunció que dejó sobre una mesada su mochila de color gris, y al regresar por ella ya no se encontraba más; la misma contenía en su interior prendas de vestir y una billetera con documentación personal. Investiga Seccional 3ra.

DESAPARICIÓN DE MATERIALES EN OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

Desde fines del año pasado, a la denunciante le viene faltando del interior de una finca en construcción, 50 tablones de madera; 3 chapas de zinc y una puerta de madera. Investiga Seccional 3ra.

En tanto, un hombre que se encuentra trabajando en una obra en construcción próximo a la zona céntrica, en el día de ayer, se percató del hurto de varias aberturas usadas y nuevas; veinte bolsas de Pórtland; cuarenta varillas de 6, 8 y 10; además de daños en mesada de baño, marcos y puertas. Investiga Seccional 1ra.

ROBO EN INTERIOR DE UNA FINCA

Un hombre denunció que, al levantarse en la mañana de ayer, constató que en el interior del predio de su finca, donde se encontraba su birrodado, la falta de un cajón de agua con gas “SU AGUA” de 12 botellas de un litro cada una; una escoba; un lampazo; y un balde. Investiga Seccional 3ra.

ESCUCHÓ RUIDOS Y SE ENCONTRÓ

CON EL LADRÓN DENTRO DE LA CASA

Descansaba en su domicilio en barrio Artigas, en la madrugada de ayer, cuando escuchó ruidos en el interior, y al levantarse, divisó que se encontraba un desconocido, quien al verlo se dio a la fuga, constatando el hurto de su mochila que contenía un buzo de manga corta de color azul un buzo de lana de color blanco con rayas; un cargador de teléfono; un desodorante y un perfume. Investiga Seccional 4ta.

DAÑO Y HURTO EN FINCA DE BARRIO LA AMARILLA

Desde el pasado día lunes, la finca de la denunciante, ubicado en barrio La Amarilla, se encontraba sin moradores, ya que la misma trabaja fuera de la ciudad; al regresar en la tarde de ayer, constató que, mediante el forzamiento de una ventana, ingresaron y hurtaron un colchón de dos plazas; una cómoda de cuatro cajones; una cisterna de plástico de color blanco y la instalación eléctrica. Investiga Seccional 2da.