Con Freddy Edgardo "El Zurdo" Bessio

Freddy Edgardo Bessio – conocido en el ambiente popular murguístico uruguayo como “El Zurdo Bessio” nació el 5 de noviembre de 1965, en Montevideo.

Hijo de Jose “Pocholo” Bessio y Eva Zinc, tiene dos hermanos Mirtha y Ruben.

Desde muy chico mamó el carnaval, puesto que su padre formó parte del mismo por 40 años.

¿Cómo arranca su historia con el Carnaval?

¿Cómo arranca su historia con el Carnaval?

– “Todo lo relacionado con la música y lo artístico en mi vida, arranca con el Carnaval. Tengo 54 años y comencé a los trece en 1979 en una murga que se llamaba Amantes al Engrudo. Obviamente salía junto con mi papá… en ese momento no se estilaba que jóvenes con tan poca edad salieran en Carnaval… recién se estaba gestando esa historia con el previo pasaje por lo que se llamaba en ese entonces Consejo del Niño, donde se iban a sacar los permisos correspondientes.

Me considero murguista, percusionista de murga… soy el que toca el bombo”.

¿Y cómo siguió el proceso de su vida artística?

– “Como percusionista de murga fui incursionando en otras cuestiones o partes de lo que es la murga, que tiene que ver con el coro. El paso de los años me fue dando – por allá por el año 1988 con la murga Falta y Resto cuando Edu Pitufo Lombardo – músico reconocido de nuestro ambiente también carnavalero que en ese entonces dirigía la mencionada murga – es quien me invita a participar en el coro.

En 1991 – cuando salgo en La Reina de la Teja – fue la primera vez que canté como solista en una despedida intitulada A cabildo abierto, comenzando esa despedida con ese solo.

Después el Carnaval fue trayendo enganchado el surgimiento de la murga – canción por decirlo de alguna manera y es allí que comienzo con todo ésto con Pinocho Routin con un grupo llamado Peligro de Murga, allá por los años 95,96 donde el solista era Routin y nosotros éramos percusionistas y coristas de su banda.

Es así que incursiono en la murga – canción en formato banda cuando llega el momento en que Jaime Roos para su espectáculo Jaime a las Diez me invita a ser parte de su banda, no solamente a cantar sino a ser también solista. Así se da toda esa aventura que tiene que ver con las bandas.

Al echar vistazo hacia el pasado… ¿Con qué se encuentra?

– “Me lleva a la niñez con recuerdos muy lindos… a mi barrio capitalino Bella Italia, en la calle Florencia… los recuerdos más lindos me llevan a las cosas que puedo destacar para pintar un poco lo que fue mi infancia con mis queridos amigos del barrio… Mayaya que era una vecina que vivía frente a mi casa y tenía un muro con la altura ideal para que con mis amigos nos sentáramos y pasáramos prácticamente todo el día allí y parte de la noche.

La vecina era como una madre… allí se daba toda las juntadas con la barra y nos reíamos de nuestras travesuras.

Por ese muro pasaron todas las vivencias que nos fueron haciendo crecer en nuestro día a día.

Como ven, soy nacido y criado en Montevideo. Me vine a Colonia ya de grande hace ya 25 años.

Debo decir que mi familia es muy unida… mis padres siempre nos protegieron y me permitieron poder llevar a ese muro todo esos cuentos”.

Cuéntenos acerca de su pasaje por cada una de las murgas en las cuales participó…

– “Cómo anteriormente expresé… en 1979 salí en la murga Amantes al Engrudo tocando el bombo con mi padre… en el año 80 en la murga La Estrellada; en el año 80 y 81 Falta y Resto, de la cual me considero fundador. En el 83 La Gran Clásica; en el 84 la Darsenera, en el 85 Curtidores de Hongos, en el año 86 murga La Bohemia.

En el 87 vuelvo a Falta y Resto y salgo 87, 88 y 89, con la particularidad que la murga ganó dos años consecutivos Primer Premio.

En el 90 salí en Los Saltinbamquis. En el 91 y 92 en La Reina de la Teja.

Posteriormente en el 93 y 94 en Los Curtidores de Hongos y a partir de allí en muchas otras murgas.

Una anécdota que recuerde…

-“Mi apodo El Zurdo viene de la murga, del Carnaval. En el año previo a mi comienzo, en una murga que se llamaba La Milonga Nacional que salían mi papá y el Canario Luna juntos yo estaba en un ensayo y como ya en ese entonces daba muestras que me gustaba tocar, el Canario Luna sabía de mis condiciones porque usualmente iba a mi casa con su esposa. En ese ensayo faltó uno de los percusionistas y me invitaron a participar del mismo.

El Canario me dijo Zurdito… ¿Vos querés tocar con nosotros en este ensayo? Respondí que sí y me quedó el apodo”.

“ ME CONSIDERO MÁS CANTOR QUE CANTAUTOR”

¿En qué momento se consolida como cantor?

-”La etapa en la que comienzo como cantor – pues mi considero cantor si bien he participado en la creación de algunas canciones como Un otoño al que no iré jamás que está en uno de los discos de Emiliano y el Zurdo, si mal no recuerdo en Cantor de Esquina.

La letra de esa canción pertenece a Nacho Alonso y la música es mía.

Al igual que otra canción La Bajada, cuya letra es de Felipe Castro y la música de mi autoría.

Mi historia como cantor comenzó con La Reina de la Teja… una cosa trajo la otra y Jaime Roos fue quien me embanderó como solista con aquella canción Si me voy antes que vos… luego con Amor Profundo y hoy con Brindis por Pierrot”.

¿Cómo vive este momento inéditos?

– “Ha sido muy duro en varios puntos de nuestro país… ha azotado a muchas familias y personas… lo sigue siendo.

No obstante creo que los uruguayos somos muy educados y concientes a la hora de dar lo mejor para sobrevivir.

Por ello tenemos la dicha de que sean menos los casos de la gente complicada, que cuando la pandemia estaba en su mayor esplendor.

Pero aún así tenemos mucha gente que la está pasando muy mal y es a la que no podemos perderle el paso. Tenemos que estar siempre pendientes y acompañándolos, ayudándolos siempre en la medida que podemos.

Primeramente quedamos en shock porque estábamos ante algo que nos tomó por sorpresa.

Con mis 54 años es la primera vez que me toca vivir algo de esta naturaleza… y me genera cierta bronca de no poder hacer algo más , sobre todo para ayudar a los necesitados para poder sobrellevar esta situación.

También me genera más ganas de ser solidario y tener esa guapeza para defendernos y cuidarnos entre nosotros”.

¿Cómo es el nuevo protocolo de los ensayos?

– “Honestamente aún no estoy al tanto de ello… aún estoy pendiente de otras cosas y la idea es empezar de a poquito trabajar con la banda.

Por lo que he escuchado en los ensayos va a tener que estar solamente el grupo artístico en el lugar que le toque ensayar, con los distanciamientos correspondientes.

Ojalá que los ensayos puedan comenzar, que se pueda encontrar un formato adecuado… de todos modos primero está la salud y una lucha que aún no termina. No hay que bajar los brazos contra esta enfermedad.

El día a día se va a encargar de darnos esa posibilidad”.

¿Qué particularidades tiene cada disco en el cual ha participado?

-“Cada disco trasmite el espíritu que naturalmente tenemos por venir de donde venimos, haciendo lo que hacemos. Tiene que ver con lo que somos. En este arte somos murguistas de tener la dicha de poder hoy día de poder incursionar en el camino de la murga – canción que promueven al carnaval durante todo el año. Lo que plantamos y plasmamos en los discos es el espíritu simple de ser lo que somos… cantores de esquina… personas sencillas de lugares que amamos, reglas que tienen que ver con el respeto al vecino y con el cariño entre nosotros”.

¿Qué es la murga para usted y cómo es la esencia del Zurdo Bessio?

-”La consumo y la quiero desde que tengo uso de razón… llegué a ella a través de mi papá con el cual aprendí a disfrutar de toda esta fiesta.

Mi interior tiene muchos sentimientos hacia mi familia… mis hijos mi esposa… mi casa… hermanos sobrinos… un nieto hermoso que llegó recientemente… padres y amigos, que son los que nos ayudan a sostener la familia… son parte de la misma.

Lo que más deseo es que mi familia siempre esté unida y pueda cumplir todas sus metas. En resumen, soy puro sentimiento y amor a mi familia”.

Hoy por: Fernanda Ferreira