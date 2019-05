Gonzalo Mujica – Dirigente del Partido Nacional

En su reciente visita a Salto, el dirigente nacionalista manifestó su preocupación sobre el rumbo que ha tomado el Uruguay, enfatizando en la confianza que le genera, el saber que el Partido Nacional será el factor de cambio que el país necesita.

¿Cómo viene la campaña de cara a las internas del próximo 30 de junio?

Venimos muy bien, muy contentos. Hoy nuevamente por Salto, para saludar a los compañeros acá y, de paso, aprovechamos para juntar a una serie de dirigentes, todos de origen frenteamplista, de distintas partes del país, acá hay dirigentes que vinieron de Rocha, de Maldonado, de Florida, de Canelones. Lamentablemente, varios compañeros de otros departamentos no pudieron venir, por ser el Día de la Madre.

La idea es ir trabajando en el proceso para el cambio. En el caso nuestro, los que elegimos que el instrumento era el Partido Nacional y que Luis Lacalle era el candidato, consideramos que, también, debemos ir conociéndonos, porque, se ha dado que por la gira muchos de ellos me conocen a mí pero, no conocen a otros compañeros que, al igual que ellos, siguen los mismos procesos. Hoy, ha sido, por eso, una tarde muy linda, porque han ido viendo por cosas similares, que todos tuvieron que cruzar el puente, y con los mismos costos. Y por algo, el acto tiene como signo, digamos, una frase que es “El coraje de cambiar”, que de alguna manera representa la condición que muchos tuvimos que tener, mucho coraje para pasar por el desierto; y bueno, ahora, estamos muy contentos. Yo creo que el país está en los albores de un cambio, ese cambio que necesita. También, creo que se está notando ya, cada vez en más gente, porque, al final de cuenta, los dirigentes valen por lo que importan en su lugar, pero, sobre todo, lo que vale es la cantidad de gente de abajo, que va definiendo que quiere un cambio.

¿Por qué cree que se da el deseo de un cambio; los principios del Frente Amplio, que usted conoce bien, no se han visto reflejados en los últimos tiempos?

En realidad, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos hoy acá, dejó de soñar con un mundo más justo, ni dejó de querer que haya igualdad y justicia social; ninguno de nosotros dejó de querer que la enseñanza pública cubra y dé calidad en su formación, o, que la salud pública atienda como corresponde a la población. Todos tenemos los mismos sueños de siempre. El problema es que, los instrumentos cambian a lo largo del tiempo; y, nosotros nos pasamos parte de nuestra juventud con un martillo en la mano, y, ahora, lo que se precisa, es una cuchara de albañil, porque ahora, los problemas que tiene el país por delante, no se resuelven a martillazos, se resuelven construyendo. Entonces, cambiamos de instrumento pero, los sueños, siguen siendo los mismos; la intención que tenemos, es la misma. La necesidad de cambiar, surge del agotamiento del Frente Amplio; del hecho de que el Frente, no es más una opción de transformación de la sociedad. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que no significa de que no haya hecho nada bien; hicieron cosas buenas, también aprovecharon cosas buenas que dejaron los que habían estado antes, y, por eso, es la idea del cambio respaldando a Luis. Tiene que ver con un cambio que no es negar todo lo anterior, sino, tomar lo bueno anterior y llevarlo a un plano superior. El Frente no es más el instrumento para seguir avanzando. Están enredados en sus problemas, están enredados en su indefinición respecto a todos los temas, y están demasiado preocupados por seguir en el asiento donde está cada uno, esa es la verdad.

¿Cómo se posiciona en la interna blanca el sector del Senador Lacalle Pou, como la alternativa, ante un Larrañaga que impulsa un plebiscito sobre seguridad y la irrupción en la escena de Sartori?

En difinitiva, todos queremos un cambio. Todos estamos aportando por ese cambio, y creo que, eso es lo que hay que ver primero. Después, en el período previo a las internas, cada uno, naturalmente, tiene la aspiración de jugar un cierto rol dentro de ese proceso. Los candidatos, notoriamente, quieren jugar el rol de ser el candidato a Presidente del partido. Nosotros creemos que de todos ellos, Luis (Lacalle Pou) es el que tiene los mejores equipos, tanto técnico como político, y, la mejor propuesta, ya elaborada. Este programa, que se pueden resumir en los famosos cinco shocks que presentó, que, para cualquiera que lo quiera estudiar es una propuesta de alta calidad técnica; yo me animo a debatir con quien quiera sobre la calidad de las propuestas que hacemos, que implican un conocimiento muy profundo de los problemas del país, y buenas propuestas de soluciones.

Entonces, bueno, con fraternidad, vamos a resolver el problema de las internas, a ver si realmente Luis (Lacalle Pou)puede coronar esta primera etapa del proceso, para, finalmente, llegar a ser el Presidente de todos los uruguayos, que es lo que nosotros queremos, y que creo que es lo que más le conviene al Uruguay.

¿Qué Uruguay se imagina después del 1º de marzo de 2020 en caso de que el Partido Nacional gane las elecciones?

Yo me lo imagino avanzando. Tengo una enorme confianza en el próximo gobierno de lo que hoy es la oposición. Porque el próximo gobierno va a ser un gobierno donde el Partido Nacional va a tener un rol de liderazgo pero, no va a ser sólo él. Yo tengo una enorme confianza; primero, porque hay coincidencias programáticas muy evidentes en temas muy fuertes, en temas económicos, en temas de seguridad, de educación; hay profundas coincidencias programáticas. En segundo lugar, porque creo que todos somos conscientes de que el país está ante la posibilidad real de un cambio de rumbo que lo transforme en país próspero del Siglo XXI. Todos sabemos que Uruguay puede despegarse de la región. Uruguay tiene todas las condiciones. Yo me animo a decir que, Uruguay, por su pequeñez, y una serie de circunstancias más, tiene mejores condiciones que Argentina y Brasil, para integrarse rápidamente a lo que es la senda de crecimiento mundial. Creo que estamos en los albores de un momento histórico que me llena de optimismo. Me siento sumamente feliz a esta altura de mi vida, de poder seguir protagonizando cambios trascendentes en la historia del Uruguay. Y creo que lo vamos a poder hacer.

¿Encontraremos a Gonzalo Mujica en el Parlamento, en algún Ministerio, o, como se dice en política, en el lugar donde la fuerza política lo indique?

Bueno, va a ser donde la fuerza política considere que debo estar. Creo que va a considerar que me quede en el Parlamento, por lo que me han dicho en un principio, desde donde, con mucho gusto, voy a colaborar si me toca estar allí, para que el gobierno del Partido Nacional sea lo mejor posible.

Entrevista Dr. Adrián Báez