San Eugenio 1 Arsenal 0

Sud América, Santa Rosa, Dublin Central….y ahora San Eugenio. Se metió en el lote de los que resolverán el segundo ascenso de la «B» a la «A».

En la noche «santa».

En la noche misma de San Sebastián….

Ya en el primer tiempo, las limitaciones gobernando y la ausencia de sentido colectivo. Acumulación de pretensiones imperfectas, el fútbol entrecortado y solo un par de situaciones para el rescate. Cuando el tiro libre de Sebastián Medina amenazó en San Eugenio y en los 24′ la hora de Facundo Gallo en Arsenal. Pero la tibieza siempre, sobre de mitad de cancha para arriba, con las ideas ocasionales y la práctica sumándose a la intermitencia. Costó siempre.

Por que fue eso, San Eugenio y Arsenal, en los 90′ con señales de no saber ni poder.

Por los 5′ de la recta final, el latigazo de Marcelo Mezza que obligó a Federico Noboa y en los 25′, el frentazo de Marcelo Soria que hasta pudo ser. Para colmo de males, la temperatura elevada golpeando los físicos. Merma en la resistencia, con todo conjugado en medio de la chatura ¿Cuántas chances reales de gol en 90′ de juego?

Los espacios reducidos para crear….y la creación entonces, faltando hasta con religiosidad.

La decisión llegó en los 40′. Cuando el centro aterrizó, y Marcelo Mezza apuntaló, y Sebastián Medina apeló al manual de la certidumbre. Para no fallar. Para ejecutar.

Fue el 1 a 0. Fue el avance «santo» a la liguilla de la «B».

Fue la pelea de San Eugenio frente al propio descreimiento de tantos. Pero Sebastián encendió la noche que se volvió mágica, después de ese Marcelo Mezza que no archivará la condición de experto, para que en el área sepan de quien se trata. El golpe de cabeza habilitando. Casi un cirujano. El telón fue bajando, casi sin perspectiva de variar la historia

Arsenal quedó a mitad de camino. Orilló el fin. Y no pudo.

Pudo ese «santo» del final. En la noche de San Sebastián….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

***********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido adicional para clasificar el cuarto el equipo a la liguilla.

Árbitro central: Fernando López.

Asistentes: Ricardo González-Fernando Samit.

SAN EUGENIO (1 )- Cristian Rodríguez; Favio Fontes (Matías Sisnández), Julio Federico Gómez, Juan Figuera, Gabriel Rosado; Cristian Rodríguez (Juan Pereira), Didier García, Néstor Zabala, Facundo Almeida; Marcelo Mezza (Darío Hernández), Sebastián Medina. Director Técnico: Richard Usuca.

ARSENAL (0)- Federico Noboa; Agustín Camacho (Alex Bockariov), Andrés Da Rosa, Héctor Pereira, Gonzalo Jorge; Facundo Gallo, Patricio Forti, Matías de los Santos, Roberto Martínez; Marcelo Soria, Juan Osvaldo Apatíe.

Director Técnico: Miguel Villarruel.

GOL: 40′ del segundo tiempo, Sebastián Medina.

EXPULSADOS: no hubo.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Néstor Zabala-Sebastián Medina.

EL MEJOR DE ARSENAL: Facundo Gallo.