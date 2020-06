Semana que pasó y el anuncio surgió desde

EL PUEBLO: el lunes 8 de junio, como día marcado a los efectos de adoptarse algún tipo de resolución (la que sea posible), con la mira puesta en el futuro de la Liga Salteña respecto al calendario del fútbol para lo que resta del año.

En el mediodía de hoy, el presidente Juan Ramón Guarino, reafirmará la convocatoria para esta noche a nivel del Consejo Superior: presidentes o delegados de clubes y neutrales.

No se tratará de una sesión ordinaria, desde el momento que el objetivo es analizar la actual situación que se plantea, como consecuencia de las medidas reveladas desde la Secretaría Nacional del Deporte.

Esto es: habilitarse partidos de fútbol, previa contemplación de protocolos sanitarios, pero a la hora de los espectáculos, SIN PÚBLICO en los escenarios. No está claro para el Interior, cuáles serán los protocolos y qué costos implicarán a la hora de ser aplicados.

¿QUÉ ES POSIBLE RESOLVER?

Esa es la interrogante de mayor incidencia, ¿Resolver sobre qué base argumental?

La dirigencia del fútbol salteño sabe a ciencia cierta que antes de setiembre no es factible ninguna actividad. Por lo tanto, despegar en setiembre SIGNIFICA ALGO MENOS DE CUATRO MESES DE DISPUTA ANTES DE LA CONCLUSIÓN DEL AÑO.

En menos de cuatro meses, ¿qué torneo es capaz de impulsarse? A su vez, ¿jugar en verano es realmente una alternativa?

Pero lo que más acentúa el mañana si de suspenso se trata, es afrontar el Campeonato Salteño sin público en las canchas. En ese caso, ningún canal posible de recaudación.

A los dirigentes se les plantea el encontronazo sin escape: lo deportivo y lo económico.

UNA NOCHE SIN LA PRENSA

Tanto los neutrales como los presidentes de los clubes que hoy acudirán a la instancia, tienen virtualmente acordado que la reunión se concrete a puertas cerradas y sin participación de los medios de prensa. Se entiende que son temas de la Liga y los clubes, temas internos en muchos casos y que no debieran tener difusión pública.

Sin los cronistas deportivos en sala, una manera que cada cual exponga lo que siente, sobre todo porque el factor económico tiene que ver como elemento clave.

De cara a lo de esta noche en la Liga, por lo tanto presencial y no virtual, tiende a marcar un rumbo de futuro inmediato. O algo más que una señal. Hay que tener en cuenta que el fútbol está atado de pies y manos. Se fue condicionando a las medidas impuestas desde las autoridades sanitarias, por lo que no se trata de una cuestión sectorial, más bien de alcance nacional, que la Liga Salteña de Fútbol no dejará de avalar a rajatabla.