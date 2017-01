Para Nacional no es un día más. O una noche más. Sus socios habilitados para participar de la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo hoy 12 de enero de 2017 en su sede social para tratar el siguiente orden del día: Lectura y Aprobación del acta de la asamblea anterior. Lectura y Aprobación de Memoria y Balance anual. Elección de Autoridades. Varios. Primer llamado 20:00 hs. Segundo llamado 20:30 hs. Es del caso pasar revista al llamado de los tricolores. Y el hecho saliente surgirá a partir de una decisión: ungir a FRANCISCO CANO, como nuevo presidente de la entidad. Con tan solo 28 años, el “Aco” accederá a la función mayor. Tricolor “de nacimiento”, pasará a transformarse en uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Nacional Fútbol Club.

RUMBO A LA ACCIÓN

Lo real es que en los últimos días no han faltado congratulaciones para quien será el nuevo presidente de la entidad tricolor. En tanto, frente a EL PUEBLO, tiró una frase de ocasión. O a la medida de la circunstancia. “De lo que no tengo dudas es que estaré bien rodeado”, en franca alusión a quienes se transformarán en compañeros de conducción. De algunos años a esta parte, Francisco Cano se sumó a la estructura directriz de Nacional. De última, el cargo inmediato a José Luis Pertusatti, por lo que ahora le llegó el turno. 12 de enero, seguramente para mandarse de cuerpo y alma, en la historia de Nacional. Con 28 años de edad, un “Aco” en la presidencia. La renovación se abre paso. Eso es claro.

“No se la regalamos; se la ganó por lo que es”

Diálogos puntuales de cronistas de EL PUEBLO, con quienes son parte de la cúpula directriz de Nacional, ateniendo a dos aspectos sustanciales: la asamblea anual ordinaria y todo lo relativo al año deportivo que se vendrá, ya Alejandro Torrens y Luis “John” Gracés, como partes de la Dirección Técnica, mientras Ramón Romero liderará todo el fútbol juvenil del club. Pero el hecho es que los dirigentes “de mayor peso histórico”, coinciden respecto a Francisco “Aco” Cano, “porque a la presidencia no se la regalamos; se la ganó por lo que es”. A su vez, desde José Luis “Pinocho” Pertusatti, las cosas por su nombre y una convicción sin más dilaciones: “hay que darle paso a las nuevas generaciones, eso está claro”. Nacional asistirá a un tiempo de rotación en materia de roles, mientras el año deportivo sabe además de un renovado fin: potenciar el fútbol femenino. No por nada Nacional fue el primer club en registrarse en la Liga Salteña de Fútbol, con Sergio Gustavo “Pitufo” Olivera desde la brújula técnica.