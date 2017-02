Montevideo, 24 feb (EFE).- La novela “La uruguaya”, que nace del “cariño” de su autor, el argentino Pedro Mairal, por Uruguay, donde hoy será presentada, se “expande como un virus” por América Latina y Europa, donde será traducida al italiano, el francés y el holandés, explicó hoy a Efe el escritor.“Mairal, ganador del Premio Clarín en 1998 por su novela “Una noche con Sabrina Love” e incluido por el jurado de Bogotá39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos, narra en “La uruguaya” la historia de Lucas Pereyra, un argentino que viaja todos los días a

Montevideo a buscar dólares. Asimismo, el personaje principal vive una historia de amor extramatrimonial en Uruguay, ya que allí conoció a una chica en un verano en el departamento de Rocha, al sureste del país. En palabras del autor, la novela “se expande como un virus”, ya que “La uruguaya” también está ya disponible en Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay y España. Consultado sobre la motivación de escribir sobre estos temas, Mairal explicó que surgió del “cariño” que tiene por Uruguay y del conocimiento de parte de Montevideo. Quería usar este espacio para una historia, me parecía que Montevideo tiene una escala más humana que Buenos Aires, que es monstruosa y además para mí está saturada de asociaciones emocionales”, señaló el autor en ese sentido. Mairal, que nació en la capital argentina, aseguró que “cada esquina” de esa ciudad le trae algún recuerdo, por lo que “mover a un personaje por Buenos Aires” es más complicado porque “todo está saturado de recuerdos y demás”. Asimismo, explicó que los porteños ven con “cierta ingenuidad” a Montevideo. Me parece que para los argentinos -o por lo menos para los porteños, porque no sé cómo será para los demás- cruzar a Uruguay tiene algo de pasar al ‘paisito’, donde todos son buenos y no te va a pasar nada”, expresó. Hay una idea medio sonsa (tonta) de Uruguay, como ingenua”, añadió Mairal en ese sentido y afirmó que sabía que “cuánto más metiera al personaje en eso, más se iba a encontrar con una Montevideo más áspera”. Por otra parte, el argentino está trabajando para adaptar su novela al cine, ya que tiene previsto filmar una película sobre “La uruguaya”. Según contó, el proyecto terminará a “mediados de año” para poder filmar en noviembre en Rocha y Montevideo. Lo más difícil del guión es conseguir hacer la parte introspectiva del personaje, porque el libro tiene algo de confesión a su mujer”, apuntó el autor.“En este sentido, aseguró que muchas partes de la historia son fáciles de filmar, aunque otras son más difíciles.“”Lo difícil es hacer toda la culpa del tipo (el protagonista), su pasión, los recuerdos con su mujer, las dificultades con su mujer que él de alguna manera está recordando… Eso es más difícil, es como un mar de fondo que estamos viendo cómo logramos hacerlo en cine”, subrayó. En tanto, aseguró que “probablemente” el compositor uruguayo Jorge Drexler hará una canción inspirada en el libro, algo que está “apalabrado”. La uruguaya” será presentada este jueves en Punta del Este, el principal destino turístico de Uruguay, donde Mairal tendrá un ida y vuelta con los lectores que se acerquen al Espacio Cultural WMW, donde se realizará el evento. Consultado sobre el éxito de la novela, el autor argentino aseguró que le “encanta” que su obra coseche buenas críticas entre el público, pero que es algo que no puede controlar. Hay libros que yo digo: ‘con esto la rompo y esto va a ser un best seller absoluto’ y de repente no pasa nada. Hay otros libros que digo: ‘bueno, vamos a ver qué pasa con este libro, si lo quieren publicar’ y de golpe son muy expansivos y viajan solos”, explicó. En este sentido, dijo que escribe sus libros de “la mejor manera posible”, pero que lo que pasa después depende del azar y del “boca a boca”. Según el autor, uno de los mayores logros de “La uruguaya” es haber logrado conquistar a lectores por fuera del ambiente literario. Saltar por fuera de ese cerco del ambiente literario no es fácil y me parece que no se puede fabricar, pasa o no pasa.

A mí me encanta que pase”, concluyó Mairal.