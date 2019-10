Boxeo

Hoy sábado 19 de octubre se realizará una velada de boxeo de primer nivel en el Salto Hotel y Casino. La misma contará con boxeadores de Durazno, Young, Venezuela, Salto, Concordia (Argentina).

Las entradas anticipadas tendrán un costo de $ 120 y se venderán en el gimnasio Super Box ubicado en el club Salto Uruguay.

LA CARTELERA

Con toda la cartelera de combates de la nueva generación:

Lucio Piegas de Salto vs. Juan López de Concordia.

Gustavo Valencia de Durazno vs. Joaquín Telis de Paysandú.

Luis Barrios de Salto vs. Alfredo De Ambrosi de Durazno.

Jairo Núñez de Salto vs. Jonathan Anderson de Young.

César Berriel de Salto vs. José González de Young.

Davis Fernández de Salto vs. Luis Muñóz de Durazno.

Miguel Porto de Salto vs. Camilo Altamirano de Concordia.

Emiliano Rodríguez de Salto vs. Gonzalo Davanzo de Concordia.

Matías Gabrielli de Salto vs. Joaquín Gutiérrez de Concordia.

Melody Escobal de Salto vs. Jeniffer Peralta de Concordia.

Belén Robaina de Salto vs. Lizi Peralta de Young.

Mario Furtado de Salto vs. Facundo Hernández de Paysandú.

Marcelo Moreira de Salto vs. Daniel Almada de Concordia

Mario Suárez de Salto vs. Martín Gómez de Concordia.