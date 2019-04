El año 2008 para el fútbol de Paysandú, resultó explosivo. Campeón del Interior a nivel de Sub 17; Huracán, campeón en la Divisional “B” del Torneo de Clubes (eliminó a Ferro Carril) para llegar al círculo mayor; Bella Vista, alcanzó la máxima consagración en la Divisional “A” en la Copa de OFI. En este 2009, la senda se prolonga: en juveniles, protagonismo que no le faltó, siendo vice campeón del Regional Norte detrás de Salto y llegó a semifinales del Campeonato del Interior. En el caso de los mayores, vice campeón del Regional Norte siendo superado por Río Negro, en tanto el domingo 14 de abril, produjo un hecho para reeditar de aquel 1988. Paysandú es nuevamente Campeón del Interior, con el mando técnico de Carlos Fernando Cabillón.

EL MEMORABLE PAYSANDÚ

Mateo de los Santos, Escribano de profesión, integrante de la plantilla de EL PUEBLO, fue uno más para vivir la previa en Paysandú. Pasional del deporte en general y del fútbol en particular, su irrenunciable afecto por la “blanca”. Por eso esta vez….la ocasión hizo al fotógrafo que irrumpió en escena. Rescatar estas dos tomas, que sintetizan la mayúscula y conmovedora adhesión de los aficionados al núcleo finalmente Campeón del Interior. Hileras de aficionados en procesión, para asistir al duelo definitivo. 13.000 aficionados convirtieron al mítico estadio, en un perfecta y diabla caldera.

Paysandú fue 2 a 1. Batió a la digna Colonia de Carlos Ravel. El soñado 14 de abril “pay”.

ELLOS ALLÁ Y NOSOTROS AQUÍ

El efecto de la televisión, incontrastable. Paysandú y Colonia, tapìzaron el Uruguay desde las 16 a las 19 horas. Antesala, acción y vuelta olímpica del nuevo rey. Frente a lo vivido por ellos, solo cabe exteriorizar el pensamiento básico: ¡qué lejos, Salto, estamos de todo eso!

¿Quién podría imaginarse en el Dickinson, una situación de ese tipo? La selección juvenil de Wilson Cardozo se mandó un campañón y jugando de local, un promedio de 500 aficionados. En la primera final ante Florida, el número de entradas vendidas no llegó a mil. La sumisión del afecto en torno a la causa de un seleccionado. Paysandú va transmitiendo lecciones, certezas, caminos. Por estos lares, la pasión doméstica se torna envolvente. En tanto la proyección es cosa tenue, lejana. No sabemos de qué se trata. No la entendemos y menos la practicamos. Por eso no pocas veces, esa sensación de quedar al margen de la historia. A costado. Con la jerarquía afiebrada. Inexistente. Desairados.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-