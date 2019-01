Buenos Aires, 22 ene (EFE).- Argentina registró el pasado noviembre 3,96 millones de pernoctaciones, con lo que la ocupación hotelera se redujo un 2,4 % interanual, según publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En ese periodo, en el que el país acababa de vivir una fuerte caída de su moneda y se profundizaba la crisis económica, las pernoctaciones de viajeros residentes sumaron 2,88 millones, un 6,6 % menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que las de no residentes totalizaron 1,08 millones, un 11,6 % más.

El número de viajeros hospedados alcanzó los 1,78 millones, un 6,3 % menos que el año anterior, con un descenso del 10,1 % de los viajeros residentes, que supusieron el 73,8 % del total, y un aumento del 6,3 % de los turistas no residentes.

En el acumulado del año, las pernoctaciones totalizaron 44,74 millones, un 1,2 % más que en los once primeros meses de 2017, aunque el número de viajeros se situó en 18,96 millones, un 0,9 % menos en términos interanuales.

De nuevo en noviembre, y por regiones de destino, la ciudad de Buenos Aires se anotó 1,04 millones de pernoctaciones, la Patagonia, 785.256, Córdoba, en el centro el país, 513.162, el litoral, en el noreste, 506.482, la provincia de Buenos Aires, 443.215, Cuyo, en la zona central andina, 343.499, y el norte, 330.243.

Los destinos presentan una gran variación entre residentes y no residentes: los más elegidos por los viajeros residentes fueron la Patagonia, con el 18 % de las pernoctaciones, Córdoba (17 %), la ciudad de Buenos Aires (16,1 %), la provincia de Buenos Aires (15,2 %), el litoral (14,8 %), el norte (9,7 %) y Cuyo (9,1 %).

En cambio, para los no residentes los destinos más repetidos fueron la ciudad de Buenos Aires, que concentra el 53,5 % del total, la Patagonia (24,5 %), el litoral y Cuyo (ambos con un 7,4 %), el norte (4,6 %), Córdoba (2,1 %) y la provincia de Buenos Aires (0,5 %).

De todas las pernoctaciones de no residentes, el 26,7 % se correspondieron a turistas de Europa, el 26,2 %, de otros países del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay), el 28 %, del resto de América y el 9,6 % del resto del mundo, mientras que un 9,5 % no declaró su país de origen.

La estadía promedio de los viajeros fue de 2,2 noches, un 4,2 % más que el mismo mes del año anterior; las regiones que registraron las mayores estadías fueron la provincia de Buenos Aires, con 2,8 noches, y Córdoba, 2,5 noches.