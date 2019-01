La Paz, 17 ene (EFE).- La OEA defendió hoy en La Paz el envío de una misión de expertos a las próximas elecciones primarias en Bolivia ante las críticas de algunos opositores que consideran que esos comicios son una maniobra del oficialismo para avalar la candidatura del presidente del país, Evo Morales.

El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, Enrique Reina, dijo a los medios que el organismo «ha venido contribuyendo con la democracia boliviana» y se han hecho observaciones electorales en este país desde 1966.

Reina explicó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidió enviar a una misión de expertos para las primarias bolivianas en respuesta a una invitación que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país.

«Se nos invitó, hemos contribuido con la democracia boliviana y en su momento si hay alguna observación o recomendación la hará la OEA a través del secretario general», agregó.

El diplomático se refirió al tema tras participar en una reunión con los vocales del TSE a la que también asistieron embajadores de otros países y representantes de organismos que cooperan con el organismo electoral, entre ellos, la Unión Europea.

El presidente Morales ha destacado en Twitter que la OEA envíe observadores a las «históricas y democráticas elecciones primarias» del próximo 27 de enero en Bolivia.

Para el mandatario, esa fecha «será una fiesta pacífica y democrática que derrotará al obstruccionismo del 21-F».

El 21F alude al 21 de febrero de 2016, cuando en un referendo realizado a instancias del oficialismo fue rechazada mayoritariamente una reforma constitucional para permitir a Morales volver a postularse en las elecciones generales previstas para octubre próximo.

Por contra, la oposición ha criticado que la OEA envíe a una misión para las primarias.

El diputado opositor Luis Felipe Dorado opinó que lo que está haciendo el organismo va «en contraflecha» de la lucha por el respeto a la Constitución boliviana, que establece un límite de dos mandatos consecutivos, y a los resultados del referendo de 2016.

«Yo no entiendo para qué se presta la OEA a este tema porque no tiene sentido. Solamente hay un candidato en cada partido y es más, esto es una trampa para querer habilitar a Evo Morales para violar la Constitución y no respetar el poder constituyente que se manifestó a través del 21 de febrero», sostuvo Dorado.

Morales fue habilitado como candidato por el órgano electoral con base a una sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia que reconoce el derecho a una reelección indefinida.

Los detractores del presidente consideran ilegal esta habilitación, al anteponer el fallo del Constitucional por encima de la propia Carta Magna del país, que limita los mandatos presidenciales a dos seguidos, y del resultado del referendo de 2016.

Morales gobierna en Bolivia desde el año 2006 y en octubre próximo aspirará a un cuarto mandato hasta 2025.

