El conflicto generado en la Liga Mayor del Fútbol de San José, las tomas de posición de la gremial de árbitros del Interior, el curso de negociaciones que fracasaron con estrépito, para que en la jornada de la víspera el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior. haya adoptado la drástica resolución. Se trata de la SUSPENSIÓN POR TIEMPO INDETERMINADO de los Campeonatos de Sub 14 y Sub 15, como asimismo el de Integración a nivel nacional. Ya en días previos al final del ciclo de Gustavo Bares como presidente de OFI, este había marcado esa opción: si los jueces permanecían aferrados a la opción de no arbitrar por las circunstancias notorias (robo perpetrado a una terna en un partido disputado en San José), desde el mando de la organización la medida podría resultar extrema.

NO MÁS ESPERAS

Lo cierto es que en la víspera desde OFI se propaló un comunicado a todas las Ligas del Interior, incluyendo la salteña, en la que puede leerse el contenido con la decisión adoptada. Lo de “suspensión por tiempo indeterminado”, genera la decepción misma a partir de cuestiones deportivas. Cuando los certámenes ingresaban en una etapa clave en sus primeras fases, este “cortar de cuajo” de la Organización del Fútbol del Interior pone de rodilla el retorno de la acción en breve.