Dijo que de esta forma «toda la estructura va a entender que hay que salir del edificio de 18 de Julio, y hay que estar muy cerca de la gente más necesitada».

Pablo Bartol, futuro ministro de desarrollo social dijo que el primer tema en agenda será las personas en «situación de calle; tenemos que trabajarlo desde el primer día, no podemos permitir que haya uruguayos que estén abandonados de esa manera».

No podemos tener gente que esté en una situación de abandono total, por lo tanto el esfuerzo primero va a estar puesto en el último de la fila, como ha dicho Luis», enfatizó.

Por otro lado, en cuanto a la ubicación del ministerio afirmó que «la oficina del ministro de desarrollo social va a estar en Casavalle».

Aclaró que será su oficina y algunos servicios más los que se encontrarán en dicho barrio y que esto no implicará una gran inversión. Lo que se busca con esto es fomentar el trabajo de cercanía, fuera de la oficina «si la cabeza está en Casavalle toda la estructura va a entender que hay que salir del edificio de 18 de Julio, y hay que estar muy cerca de la gente más necesitada».