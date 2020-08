El final de ciclo de Luis Aguirre en Salto Uruguay desde el Esc. Luis Avellanal

«Realmente es un tema que lo hemos conversado con Richard Silva y los dos compartimos el mismo criterio o la misma opinión, respecto a lo que Luis Aguirre significó para Salto Uruguay durante todos estos años. Hay validez en el reconocimiento de nosotros hacia él, porque supimos de su función, a partir de una identificación sin más vuelta con la causa de Salto Uruguay».

**********

En ediciones pasadas, una manera de establecer el hecho que simplemente existió: tras 20 años de vigencia integrando Cuerpos Técnicos en su calidad de equipier, en Salto Uruguay se marcó el final de ciclo de LUIS AGUIRRE.

El Esc. Luis Alberto Avellanal y Richard Silva fueron parte de su tiempo, y no menos que calibraron su actitud de entrega a la causa.

EL PUEBLO mediante, para que el «Pato» sume el sentir. Después de todo, la cuestión afectiva es aliada del fútbol cuando tiene que serlo. La convivencia detrás de un fin….

«Con Richard fuimos testigos que no solo realizaba su cometido como equipier que no hay dudas era síntesis de su eficacia también, sino el Luis de la palabra de aliento. Su integración a los núcleos de jugadores, como aspecto que no dejaba de importar. Algunas veces cuando veníamos de la cancha con un resultado adverso, era la primera persona que nos esperaba con su voz para alentar. El «vamo’ arriba» o «el domingo jugamos de nuevo». Un palmoteo al arquero si había tenido algún error o al delantero que se hubiera perdido algún gol. Era la palabra justa en el momento necesario.

No sabemos si su alejamiento es definitivo, aguardemos que no, que sea sólo producto del momento que vivimos. Desconocemos los motivos, pero algunas veces en la vida es grato y posible que el reconocimiento llegue, porque el sentimiento y los valores tiene un cometido esencial que vale la pena resaltarlo».

***********

Al fin de cuentas, los reencuentros del Esc. Luis Avellanal y Richard Mario Silva, saben de una puntualidad a partir de aquel hecho consumado. Los dos en el mando para el último Salto Uruguay Campeón en la temporada 2000. Tras ello, el avance a la disputa del Campeonato del Interior y el segundo puesto que la historia no archiva.

Al decir del «Pato»….»no festejo vicecampeonatos, pero el paso del tiempo en estos casos, puede aportar un signo de valor».

Es que fueron transcurriendo lustros sin gloria alcanzada. Por eso el 2000, adherido con fidelidad en la memoria decana. A Salto Uruguay se le está creando una deuda con su historia….

Lámparas llegando y el presupuesto pendiente

En la sesión del jueves en la sede decana (más espacio físico disponible en relación al local que ocupa la Liga Salteña de Básquetbol), se notició sobre las lámparas Leds de ´última generación, desde el momento que se hizo efectiva la donación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para los seis clubes. De acuerdo a lo que se puntualizó respecto a los pasos venideros, relacionados con la colocación de las mismas, por lo se procedió a la solicitud de presupuestos, cuatro en total. Resta definir qué empresa asumirá el operativo.

Por lo demás desde la directivos la complacencia frente a la donación, desde el momento que se trata de lámparas que adecuan al fin, sobre todo por la potencia en la emisión de luz.

Lo que necesitan los escenarios y a favor incluso de los partidos que puedan ser proyectados a través de medios televisivos.