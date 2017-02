Los dos presuntos autores de la serie de asaltos a mano armada a dos estaciones de servicio en la noche del domingo fueron capturados por la Policía y anoche prestaban declaraciones en la sede del juzgado penal de la calle Artigas 1080.

Se trata de una pareja que contaría con antecedentes penales y que tendría participación en otros hechos delictivos, según consignaron a EL PUEBLO fuentes policiales consultadas al respecto.

La misma comenzó a ser capturada cuando el domingo por la noche al fugar en un automóvil que habían robado en las afueras del Club Ferro Carril, cometieron dos asaltos a mano armada en dos estaciones de servicio que responden a la misma empresa.

El primero de ellos ocurrió pasadas las diez de la noche en la que está ubicada en la esquina de Batlle Berres (ex Ruta 3) y Enrique Amorim (ex Paraguay). Pero de allí se fueron con las manos vacías porque los pisteros no contaban con dinero en efectivo.

“Desde que comenzó a ocurrir este tipo de situaciones, la empresa decidió que el turno nocturno que trabaja desde las diez de la noche, no maneje más dinero en efectivo y eso fue lo que los salvó a mis compañeros, porque como no tenían plata ninguno de los dos, los delincuentes se fueron, huyeron enseguida”, informó a EL PUEBLO uno de los empleados del lugar que estaba ayer por la tarde en esa estación.

El trabajador dijo que la Policía recorre la zona esporádicamente, reconociendo que tiene muchos barrios para atender y recalcó que antes había un destacamento cerca que por lo menos “daba una garantía o un cierto respaldo, pero ahora ni eso hay y muchas veces hay una soledad tremenda para esta zona que es muy concurrida y transitada porque es la pasada para varios barrios y por la ruta para Salto Grande”.

Sostuvo que “hay veces que asusta esto porque hay barrios acá cerca que están complicaditos, que son bravos y el hecho de tener una estación de servicio y no tener policías ni resguardo le hace las cosas más fáciles a los delincuentes”.

Ese día los delincuentes arribaron y se encontraron con los dos trabajadores. La mujer bajó del auto y mientras los amenazaban le exigían dinero, pero ellos le reiteraron que no tenían porque estaban trabajando solamente con tarjetas justamente por medidas de seguridad contra gente como ellos.

Los delincuentes se fueron tranquilamente de allí. Empero, los funcionarios alertaron lo ocurrido a la Policía sin percatarse que en ese mismo momento los delincuentes se habían ido hasta la Ruta 3, a la estación de servicio de la misma empresa, a concretar otro asalto.

Pero ahí tampoco lograron robar nada ya que los funcionarios contaban con las mismas medidas de seguridad que sus colegas de la zona del Parque Solari, donde no manejaban dinero en efectivo, frustrando en ese sentido el intento de robo.

HUYERON Y CAYERON

A esto la Policía estaba alertada de dos hechos delictivos que podrían estar atados y que al final los llevaría hacia ellos. Uno era la denuncia por el robo de un automóvil, lo otro la denuncia de los pisteros de la estación de la avenida Batlle Berres y Amorim, y al recibir la tercera denuncia sobre el intento de asalto a la estación de la Ruta, los móviles fueron raudamente al lugar sabiendo que se trataba de las mismas personas.

Pero al ver un auto como el denunciado como robado venir raudamente por la avenida Reyles, los funcionarios policiales lo siguieron hasta que la pareja de asaltantes optó por abandonar el coche y huyeron a pie.

En ese momento, la mujer pudo ser atrapada por la Policía y con esto, confirmaron su identidad y la de quien la acompañaba que hasta ese entonces se mantuvo prófugo por unas horas. Pero por la información recabada por la Policía, a las pocas horas, el individuo en cuestión pudo ser detenido.

La Policía anoche los había llevado hasta la sede judicial, donde las dos personas se encontraban prestando declaraciones sobre este asunto.

Fuentes de la investigación declararon a este diario que estas personas tendrían participaciones en otros casos delictivos que se vienen investigando.