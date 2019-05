Universitario 4 – Bella Vista 2

¿O no alcanzó esa condición Universitario, en la recta final de un partido en que fue opaco en los 45′ de inicio, para dejar en claro después que por algo es campeón también?

Y que no se hable en grado excesivo de rebeldía, de temperamento, de meter, para engrosar el elogio a Universitario, porque por sobre todo, Universitario JUGÓ.

Fueron cuatro goles que pudieron ser más. Lucas Giosa en el arco de Bella Vista, fue crack y pico. Incluso, con un penal rechazado a Alexander Píriz en los 8′ del complemento.

Teniendo menos la pelota, la eficacia de Bella Vista en el primer tiempo, hasta situar el 2 a 1 a favor. Tres contenciones notables de Giosa, el 1 a 0 por Alexander, hasta que Bella Vista dio vuelta la historia. Pero el hecho es que más allá del penal malogrado por el goleador en ese minuto 8′ del complemento, Universitario no dejó de crear desnivel, precipitar el imperio rojo para ir perforando por el bloque central y por las bandas.

Con el medio campo que tiene, hasta es «robo». La pelota fluyó, el sentido de unidad no faltó y el estallido de ataque, casi un sagrado acto de resolución final.

La maestría de Fornaroli en los 15′ y Píriz para decidir (2-2). Por los 35′, de Martín Silva a Dos Santos, travesaño, la aparición de Valentín Fornaroli, sentencia de 3 a 2.

Más que nunca la perforadora roja.

Funcionamiento mecánico, sagaz, envolvente. Bella Vista se fue cayendo del trámite.

Se partió en pedazos. Le quedaron solo vagas señales del oficio para resistir.

Pero Universitario lo desencantó y en la agonía, turno de influencia ofensiva de Andaluz y de última, Alexander otra vez.

El 4 a 2. La noche mágica de Universitario.

Porque evolucionó. Porque corrigió a tiempo.

¿O podría suponerse que es misión accesible, la de cantarle cuatro goles al actual Campeón del Interior?

Victoria y pico. ¿Poder de combativo?….y sí. Pero fútbol-fútbol en el segundo tiempo.

Eso de la perforadora en acción, seguro que no fue cuento. Seguro que no lo fue.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-