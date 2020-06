Hoy por: Fernanda Ferreira

Hoy con la Lic. María Belén Martínez Ambrosini

María Belén Martínez Ambrosini (31) joven profesional salteña – decidió hace algunos años atrás tomar como su lugar de residencia la capital del país a fin de desarrollar y potenciar sus conocimientos y perfil en el área empresarial. Pero luego emprendió el retorno a su tierra de origen a partir del año pasado

«En este momento vivo con Rodrigo mi pareja. Mi hermana María Florencia vive en Montevideo (trabaja y estudia) y mis padres Ruben y Marinela siguen en Salto».

Siempre fue una destacada alumna, que apostó no solamente a su carrera profesional, sino también a la realización de un post grado que le ha permitido ampliar sus horizontes en el campo del conocimiento.

¿Cuál es su formación?

«Soy Licenciada en Dirección de Empresas egresada de la Universidad Católica del Uruguay, Campus Salto y también en 2014 cursé en la misma sede el Postgrado de Especialización en Administración y Dirección de Empresas.

En Montevideo empecé a perfeccionarme en procesos y cursé el Diplomado en Mejora Continua de Procesos, Operaciones y Liderazgo dictado por FCR en convenio con la Universidad de Chile) y también soy Auditor Líder Internacional de la norma ISO 9001:2015. Además, estoy continuamente realizando cursos y participando en talleres para poder mantenerme actualizada y seguir adquiriendo herramientas para mi desempeño profesional».

¿En qué momento se traslada a la capital del país?

«A Montevideo me mudé a inicios de 2015, buscando seguir creciendo como profesional.

Trabajé unos meses para Marfrig y luego estuve trabajando en una consultora de procedencia argentina en donde fui adquiriendo conocimiento y competencias para desarrollar proyectos de consultoría y mejora empresarial.

En 2017 ingresé por concurso al Banco Central del Uruguay, en donde estuve trabajando como Analista en el Departamento de Procesos y Riesgos de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, participando del proceso de certificación en la norma ISO:9001, siendo el primer organismo del Estados en certificar todos sus procesos.

El año pasado decidimos con Rodrigo mudarnos a Salto y continuar con nuestros proyectos laborales y personales en nuestra ciudad».

¿Cuáles son las experiencias más significativas que vivió en su proceso de formación en la UCU Campus Salto?

«Como estudiante la experiencia fue muy enriquecedora y siempre me gusta destacar el grupo humano que integra la universidad, y los compañeros y amigos que me llevé. También la formación y las experiencias como los viajes e intercambios con los otros campus, tanto de nuestro país como del exterior. Muchas anécdotas que me permitieron crecer tanto como profesional y como persona».

Cuéntenos qué actividades está desarrollando en la actualidad y los proyectos que está llevando adelante en el contexto de la pandemia.

«Actualmente estoy trabajando como profesional independiente en el área de consultoría en empresas locales, en aspectos de recursos humanos, procesos y planificación estratégica y también como docente.

Las clases dictándolas a través de la herramienta Zoom y algunas reuniones vía Zoom y Skype, adaptándonos a esta nueva realidad y buscando la forma de aportar en términos de gestión para la transformación y reinvención de las empresas.

A su vez, en estos momentos, estamos trabajando y diseñando algunas propuestas junto a mi colega el Lic. Nicolás Remedi Rumi en referencia a modelos de negocios y mejora para empresas.

Las empresas deben adaptarse para no desaparecer y buscar la manera de adaptar herramientas de planificación y gestión empresarial que le apliquen a su realidad».

A nivel personal ¿Cómo impactó en su vida los embates del Coronavirus?

«A nivel personal tuve que modificar mis planes de casamiento y aún con la incertidumbre de cuando pueda realizarlo».

¿De qué se trata el proyecto «Vayviene» implementado por la Cámara de Comercio del Uruguay?

«Sé que es una plataforma online para la venta de distintos productos que ofrecen comerciantes minoristas.

Me parece interesante la iniciativa de potenciar a pequeños comerciantes locales en estos momentos y aprovechar las herramientas digitales para generar un nuevo canal de venta y estar cerca de los clientes».

¿Cómo desarrolla su veta docente? También recuerdos de su participación en el Link de diario EL PUEBLO

«Trabajo como docente desde el año 2014.

Seguramente lo llevo en la sangre… mis padres son docentes jubilados y siempre me transmitieron su entusiasmo por enseñar.

Mi primera experiencia fue en el Instituto Luca Pacioli, como docente de Documentación Comercial en los cursos de Administración y auxiliar contable. Cuando me trasladé a vivir a Montevideo trabajé en una Academia de clases particulares de la materia Administración y Gestión de las organizaciones.

A su vez trabajé durante casi tres años como docente de Gestión en las Tecnicaturas de Administración del Instituto Superior de Comercio y Administración La Blanqueada CETP UTU.

Actualmente me desempeño como Coordinadora docente y también dicto asignaturas en el Instituto Luca Pacioli, que nuevamente me abrió las puertas cuando regresé a Salto en 2019.

El año pasado también dicté una asignatura en el Instituto CTC de nuestra ciudad.

En cuanto a mi experiencia con el Suplemento Link, comencé a escribir en julio de 2009 cuando se creó el suplemento.

El Lic. Antonio Oliva, en ese momento docente de Marketing en UCU nos comentó en una clase del proyecto de creación de LINK y me interesó bastante, por lo que me contacté con Adriana Martínez y desde ese momento hasta que me mudé a Montevideo estuve trabajando en la redacción. Luego retomé por un tiempo también en LINK a distancia desde la capital. Fue una experiencia muy enriquecedora y que me permitió conocer bastante la realidad empresarial local y regional. Desde 2011 hasta mi mudanza escribía cada viernes en Diario EL PUEBLO en un espacio de Turismo, lo que me acercó al rubro, porque trabajé en hotelería y me permitió incluso conocer y viajar para cubrir determinados eventos turísticos y promocionales del Destino Termas».

¿Qué otros proyectos le gustarían aterrizar a la práctica?

«Me gustaría continuar trabajando de forma independiente, brindando servicios de consultoría en empresas locales, y por qué no, en otras localidades.

Me apasiona la actividad turística, así que me gustaría vincularme o emprender en ese rubro en algún momento».

¿Cómo fue su experiencia de voluntariado en «Un Techo para mi País»?

«La experiencia en «Un Techo para Mi País» fue en 2010 y me pareció muy bueno poder aportar un granito de arena y participar en ese tipo de actividades. Y más allá de esa experiencia puntual, me gustaría transmitir que todas las experiencias de voluntariado nos aportan y nutren nuestros valores.

En el BCU participé como facilitadora voluntaria en los talleres de Economía y Finanzas para liceales en el marco del BCU Educa, que fue muy interesante».

Una reflexión final para compartir con los lectores

«Busquemos la forma de tener una actitud positiva frente a esta situación que estamos viviendo y nos afecta de una u otra forma. Pongamos nuestros talentos al servicio de quien lo necesita, practicando la paciencia y la creatividad; siendo agradecidos.

La actitud siempre será nuestro mayor diferencial. «La persona que prospera es aquella que hace más de lo necesario…, y sigue haciéndolo».