Ferro Carril 1 Ceibal 0

La noche de los tres puntos. El 1 a 0. El acceso a la segunda plaza, dos puntos debajo de Universitario. Son cosas de Ferro Carril. De esto la franja, entiende bastante. Tiene la piel curtida y el oficio declarado.

Sabe de qué se trata la historia. Y también sabe de presentes.

El más saludable arranque de Ceibal. La llegada de Fabio Rondán, el tiro libre del «Rata» Albín o cuando el mismo Jony Fletas de la respuesta en el arco, se fue convirtiendo en razón esencial. Hasta que Ferro hizo trizas la lógica de hechos.

No le importó ese rol secundario. Bastó que Franco Souza escalara y que Santana resolviera por el medio para el grito del 1 a 0 en los 14′ de juego.

Fue impacto en el corazón de Ceibal. Lo desestabilizó, hasta resignar el equilibrio.

Por eso después le costó la progresión más o menos asociada al equipo de «Padilla» González y Ferro fue plasmando la verdad táctica del que esperó bien articulado. Sin caer en la imperfección táctica.

Y cuando Ceibal aproximó arriba, Fleitas dictó sentencia. En la eficacia del arquero, la pesadilla de Ceibal.

Por eso el 1 a 0 del primer tiempo. Para ganar no es necesario ser gobernador territorial y porque además el «Tato» Viera fue ese líder natural, con la suficiencia propia del vigente siempre, a despecho del paso de los años.

De lo que no habrá duda es del sentido táctico de Ferro en la recta final, a tal punto que Ceibal se fue bloqueando, sin vías de construcción. Ante el Ferro de la espera y que en los 10′ finales tomó por asalto al fisurado cuartel defensivo de Ceibal.

Por lo menos tres chances y una neta por el «Toti» Vera que evitó Hernández.

¿Hay que hablar del experto Ferro para ganar con lo justo, para ganar desde su propia lógica? Y sí.

Porque si Ceibal amaneció vital y terminó el día en la penumbra general, hay que suponer que Ferro encandiló con las razones que suele tener a mano. Las tiene. Las expone.

Gana. Y está ahí.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-