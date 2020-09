Más allá del aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Dr. Andrés Lima…

La noche del lunes en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, fue esclarecedora a varios niveles. Porque de principio con la asistencia de Gustavo Chiriff en nombre del Dr Andrés Lima, se derivó la suma de 6.000 dólares a manos del presidente Juan Ramón Guarino.

El propio Gustavo argumentó que «por una cuestión de agenda, antes no se hizo efectivo el monto», pero además deslizó como aspecto a tener en cuenta que en el futuro «en el lugar o función que se encuentre, sepan que el Dr Andrés Lima siempre está dispuesto a tender la mano en pro de la Liga».

Tanto el presidente de la Liga como los delegados, se sumaron a las gratitudes por el gesto. Incluso Juan Ramón Guarino apuntó a una actitud personal reciente en que debió responder en las redes sociales, «a quien no conozco, pero planteó una falsedad, diciendo lo que no dije. Por lo demás, nunca dudamos respecto a que aquella promesa se cumpliría».

En ese punto, hubo énfasis, desde el momento que «los que estamos aquí como delegados, teníamos claro que este momento surgiría: el de la donación efectiva».

CUESTIÓN DE

INSUFICIENCIA

Asimismo otro aspecto no fue menor, por lo que pasó a remercarse en este caso por el propio presidente de la Liga, «porque mucho más allá del dinero que tenemos y valoramos, también es cierto que los clubes tendrán que hacer su aporte. La verdad: la plata no alcanza».

A su vez, el propio presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni impuso la novedad que «cada club tendrá que realizar una paga de 900 pesos por categoría. Como ejemplo, quien juegue en Sub 15, Sub 18 y Fútbol Femenino, un total de 2.700 pesos».

No está demás especificar que el CUJ necesitará de un monto total de 740 mil pesos para contemplar el presupuesto.

PAGO MENSUAL;

NO QUINCENAL

Fue el 22 de junio en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando se decidió liberar las áreas para que la Sub 15 y Sub 18 pudiesen afrontar sus campeonatos, como asimismo el fútbol femenino. En la medida que algunas gestiones puntuales culminaron a recompensa aguarda, el jugar pareció cosa inevitable.

Pero en el Consejo Superior, desde algunos delegados se apuntó a que «se descontaba que los clubes no iban a poner ningún peso y que los presupuestos se cubrían». La realidad, ahora es otra.

Mientras que Miguel Rognioni, a quien no le faltó activa participación en la sesión, reveló lo decidido en su momento respecto al pago a los jueces: será mensual y no quincenal. Por lo tanto no es que la Liga impulse el comienzo de los torneos y a los pocos días entrar a pagar. Regirá un perìodo a favor en que se irán derivando los detalles a Comisión Técnica Mixta, para que se gire el dinero acordado a esos efectos.