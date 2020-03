El ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que la Policía exhortará a la población en todo el país a no aglomerarse en espacios públicos como medida para prevenir el coronavirus Covid-19.

Larrañaga dijo que con esta medida se busca evitar la propagación del nuevo virus y no incomodar a la ciudadanía.

En otro orden, el ministro dijo que habló con el presidente Luis Lacalle Pou sobre la aglomeración de personas en las ferias vecinales.

En ese sentido dijo que el gobierno nacional se comunicará con las Intendencias Departamentales para tomar medidas y proteger a las personas, aunque intentando no perjudicar a los comerciantes.