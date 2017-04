Además, volvieron a robar en la Escuela Nº10 del barrio Salto Nuevo

Dos adolescentes portaban armas y fueron detenidos en un camino en el interior del departamento. Le dijeron a la Policía que habían cazado una liebre, pero fueron detenidos y sus armas incautadas. Además, una mujer denunció a su esposo por constantes agresiones de parte del mismo y solicitó el retiro del hogar.

Incluso los representantes de la Escuela Nº10 del barrio Salto Nuevo denunciaron un nuevo robo en sus instalaciones. Ya van cerca de una decena de estos hechos perpetrados contra el mismo centro escolar en poco tiempo.

MENORES DETENIDOS POR CAZA Y PORTE DE ARMAS

En momentos en que personal policial realizaba recorridas por la zona del Camino conocido como Buey Negro, divisaron una motocicleta que circulaba con dos ocupantes de oeste a este, a los que se les solicitó que se detuvieran, haciendo caso omiso, por lo que se los persiguió hasta Pueblo Lluberas.

En ese aspecto, la Policía con apoyo del Personal de División IV, localizaron el birrodado, procediendo a la detención de dos adolescentes, quienes llevaban un rifle marca Remington, calibre 22, caño largo, de 15 tiros, sin numeración y un faro, sin documentación del rifle y del vehículo.

Por manifestaciones de los detenidos, habrían cazado una liebre. Consultado el Juez de Turno, dispuso: “Entrega de menores bajo recibo a mayor responsable, incautación de rifle y faro, moto que pase al municipio para trámites administrativos, y se entere a oficina de flora y fauna”. Intervino Seccional 10ma.

AGRESIONES VERBALES Y FÍSICAS

Una mujer denunció a su esposo, con quien últimamente la relación no es buena ya que ella quiere finalizarla, pero él se enoja por tal motivo y la insulta diciéndole cualquier bajeza, denigrándola además como mujer, llegando en una oportunidad a agredirla físicamente.

Debido a que esta situación no es soportada por la víctima, la misma solicitó el retiro de su esposo del hogar, temiendo que ocurra un mal mayor. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y Género.

DENUNCIÓ A SU HIJO POR AGRESIVO

Un hombre mayor de edad denunció a su hijo, quien últimamente adopta actitudes agresivas, amenazándolo, por lo que solicitó su retiro del hogar. Investiga U.E.V.D.G.

DAÑOS Y HURTO EN LA ESCUELA Nº 10 DE SALTO NUEVO

Es por lo menos la décima vez que roban en la misma escuela y no se hallan responsables por estos hechos, por lo cual los mismos continúan. Ayer en representación de la Escuela Nº 10 del barrio Salto Nuevo, una mujer denunció que en la mañana de ayer, al concurrir al centro educativo constató que mediante el daño de una reja del lugar y de una de las ventanas del comedor, ingresaron al lugar los delincuentes, hurtando varios cubiertos varios (tenedores, cuchillos, cucharas, cucharitas y espumaderas), platos, platillos, vasos, ollas, azucareros, bandejas, horno eléctrico, radio grabador, batidora, jarra térmica, y un termo. Investiga Seccional 3ra.

ESCUELA Nº 98 DE BARRIO SAN MARTÍN VÍCTIMA DE VANDALISMO

La Escuela Nº 98 de barrio San Martín, fue blanco de vandalismo, constatándose daños en puertas y ventanas de varios salones de clases y el hurto de artículos escolares.

El hecho fue denunciado por un representante de la institución en la mañana de ayer. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULO

Un hombre denunció que, en la mañana de ayer, desde el frente de su domicilio en barrio 25 de Mayo, le hurtaron la motocicleta marca Yumbo Max 110cc, de color rojo, matrícula HKZ 956, motor 152FMH14A12985. Investiga Seccional 2da.

LA TOMÓ POR SORPRESA Y LE ARREBATÓ EL MONEDERO

El caso ocurrió sobre el mediodía de ayer, cuando una mujer que se encontraba en Avenida Líber Seregni (ex Viera) entre calle Guaraní y Avenida Paraguay, fue sorprendida por un masculino, quien le arrebató su monedero, el que contenía la suma de $ 300, dándose a la fuga, perdiéndolo de vista. Investiga Seccional 5ta.