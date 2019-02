No fue menos que significativo, el encuentro sostenido ayer a la noche por la dupla Berta Gómez-Abel Rumi, con representantes de algunos clubes en la sede de Salto Uruguay, desde el momento que uno de los anuncios fue puntual. Relativo a los nombres que se sumarán al Cuerpo de Neutrales, en caso de acceder a los cargos mayores, tras la asamblea anual ordinaria del próximo viernes.

Lo cierto es que media hora antes en el programa «90 minutos» que se emite por Radio Tabaré (todos los días de 20 a 21 horas), Berta Gómez expuso por primera vez los nombres de quienes se sumarán al mando de la liga, si la imposición se consuma.

La actual secretaria de la Liga Salteña de Fútbol, mencionó al expresidente de la Liga Salteña de Fútbol, Arq. Adolfo García Da Rosa, el exneutral, Cr. Eduardo Supparo y quien puede ser parte de la savia nueva en materia directriz: Gastón Vela.

Si Berta Gómez y Abel Rumi se transforman en presidente y vice, entonces el Cr. Eduardo Supparo será el tesorero. No hay que descartar algún otro nombre más en el futuro Cuerpo de Neutrales, si que es se plantea la variante en el poder de la Liga Salteña.

ESCUCHANDO Y SABIENDO

Representantes de clubes que acudieron a la cita pactada y algunos de ellos puntualmente de Primera División, como en los casos de River Plate, Salto Uruguay, Deportivo Artigas, Salto Nuevo y Saladero entre otros. La instancia resultó de carácter informativo, a los efectos de establecer tanto Berta Gómez como Abel Rumi, los lineamientos generales de la idea-proyectos, uno de ellos inherente a la mejora del Parque Ernesto Dickinson.

Los expositores remarcaron un imperativo: conformar Sub Comisiones. Una de ellas, Sub Comisión de Eventos parta impulsar espectáculos, que generen ingresos genuinos a las arcas de la Liga Salteña de Fútbol.

Las interrogantes no faltaron de parte de quienes asistieron, sobre todo profundizando algunos aspectos del plan elaborado y prioridades más específicas.

Fue la primera vez de un mano a mano entre la dupla y dirigentes clubistas. La Asamblea Anual Ordinaria será el viernes próximo. Cercana en el tiempo y con la incertidumbre repiqueteando. No es para menos. La pugna electoral planteada como un año atrás. Dos binomios enfrentados.

Ayer hablaron Berta Gómez y Abel Rumi. Los dados se van echando.