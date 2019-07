Saladero 2 Libertad 1

Porque más allá del trámite, de los vaivenes intrascendentes en varios pasajes, de las dudas en cómo producir fútbol en medio de la desventura técnica…ese remate en tiro libre que está por encima de todo, porque fue EL TODO que resolvió el partido.

Sobre los 35′ del segundo tiempo.

El tiro libre frontal.

Pegada, dirección, clase.

Una conjugación perfecta por Juan Píriz.

Todo lo hizo bien.

Lo sacó de la galera, cuando a Saladero se le fue complicando el horizonte, en la misma medida que Libertad transformó la media cancha en una asamblea popular.

Gente y gente para trabar.

A destajo el “Lobo” y ese negocio que se fue montando, porque a los 23′ había nivelado Jaunarena, tanto después del penal que malogró Entenza en los 8′ de esa recta complementaria y luego de un primer tiempo con más sombras para someter, que luces para encandilar.

Lo cierto es que el remate del volante de Saladero, fue la precisión misma de un cirujano. Fineza plena y conversión a garganta declarada, con ese eco del pueblo de Saladero detrás y tres puntos que lo endulzan otra vez.

¿O alguien podía suponer este segundo puesto de Saladero sobre 12 partidos jugados y sustentando una ilusión a la que tiene derecho?

**********

Fue menos partido de lo soñado, incluso porque la vibra fue discontinua y las fórmulas expuestas al uso sin criterio.

Cuando Saladero alcanzó el 1 a 0, acaso la justicia misma, por ese superior sentido de búsqueda.

Pero no tanto, solo el necesario, en la tarde en que por ejemplo Domingo Ramírez, no dispuso de una situación neta.

Libertad fue cerrojo y opción de algún contragolpe.

En los 15′ iniciales del segundo tiempo, apostó a la circulación y encontró sendas despejadas. Pero no fue resolutivo.

La eficacia jugó a las escondidas.

Saladero terminó atando más cabos.

Al encuentro del desnivel.

Juan fue Píriz en la esencia del que siente la causa además. ¡ Es un hincha a sol y sombra!

Y eso suma para que la pegada haya alcanzado la generosidad de tamaña precisión.

Fue el 2 a 1.

Cirujía y a la red. Allá fue. Los 22 puntos. Segundo.

Y claro que sustenta la ilusión desde su derecho.

Un derecho real. Casi inapelable.

Con esa sureña dimensión, protagonista y campante.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

******

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Saladero.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Muy bien).

Asistentes: Ricardo González-Héctor La Cruz.

SALADERO (2 )- Agustín Cardona; Matías da Silva, Agustín Rodríguez, Martín Pertuzzati, Edgardo López; Juan Andrés Píriz, Hugo Múñoz, José Luis Píriz; Gian Luca Ramírez (Germán Stábile); David García, Domingo Ramírez.

Director Técnico: Henry Píriz.

LIBERTAD (1 )- Diego Cavani; Ignacio Viera, Ángel Antonio Gómez, Nicolás Pintos, Marcelo Pintos; Fernando Fernández (Jean Paul Rosas), Emiliano Gómez, Jonathan Jaunarena; Enrique Entenza (Maicon Rodríguez); Jean Rosas Pintos, Jonathan Rosas.

Director Técnico: Cristian Lentinelli.

GOLES: 16′ Agustín Rodríguez (S). Segundo tiempo: 23′ Jonathan Jaunarena (L); 35′ Juan Píriz (S).

Expulsados: ST- 22′ David García (S) y Jean Rosas Pîntos (L).

Observaciones.: a los 8′ del ST, Enrique Entenza (L) desvió un remate desde el punto penal.

EL MEJOR DE SALADERO: José Luis Píriz-Matías da Silva.

EL MEJOR DE LIBERTAD: Jonathan

Jaunarena.