Mónica Silva

En su alocución en el marco de la inauguración de la Expo Salto 2020, la presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Mónica Silva destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, así como del intendente de Salto, Alejandro Noboa, del Presidente de la Comisión Técnica de Salto Grande, Dr. Carlos Albisu, así como la del Asesor Técnico de la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, Dr. Ramón Mendoza, también del Jefe de Policía Carlos Ayuto, del Comandante de la Brigada de Infantería Nº 3, Omar Borgato y el Teniente Luis Rodríguez, el presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas Juan José Senattore, la directora del INIA Salto Grande Ing. Agr. Mariana Espino, y del presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto; Atilio Minervine.

La presidente de la AAS se dirigió productores, cabañeros y al personal que trabaja tanto en las estancias como en las cabañas y en el predio de la Expo Salto, gracias quienes «hoy esto está funcionando».

«Estamos viviendo un año muy difícil, en el cual nuestro país se ha destacado por su particular enfrentamiento a la pandemia, por la actitud de sus habitantes, del Gobierno y de la decisión del presidente preservando nuestra libertad», subrayó.

Silva destacó que poco a poco se van aumentando las actividades con el asesoramiento de un consejo científico y un Ministerio de Salud Pública que mucho trabajó, trabaja y trabajará.

Asimismo valoró el compromiso admirable de la actividad agropecuaria ya que el agro «nunca paró, no puede parar, los tiempos de cosecha, de siembra, de encarnerada, de entores, las pariciones, los embarques a frigoríficos y a puertos, el sector hortícola, abarcando sus múltiples facetas, el ordeñe diario del sector lechero, los tiempos biológicos en vegetales y animales no se detienen, por lo tanto la responsabilidad del sector de llevar adelante la actividad que genera los ingresos claves del país, y tenemos alimentos para la población no solamente de aquí, sino también en otros lugares del mundo».

Remarcó con orgullo la confirmación de los datos de la Declaración Jurada de DICOSE 2020 que muestran que «el productor cumple, acepta los desafíos elevando la producción y apoyados por las instituciones que nos brindan las herramientas para las mejoras a pesar de los altos costos que sufrimos y reclamamos hace años». A propósito de ello, dijo que los productores no se cansan de reclamar ya que «la calidad de vida del medio rural sobre todo en la zona norte del país, necesita mejoras». Hizo referencia a «las rutas, los caminos departamentales, las comunicaciones y la conectividad, la educación, la baja de los aranceles que pagamos al vender nuestros productos en el mercado del mundo y la atención de nuestros niños son reclamos que no vamos a parar de hacer».

«Nosotros sabemos y entendemos que este Gobierno nacional asumió con una emergencia sanitaria mundial, esa es la prioridad al igual que la asistencia a los sectores más comprometidos de la población», indicó y agregó que la situación económica del país se ha agravado dado que las urgencias hay que atenderlas.

No obstante destacó el compromiso del Gobierno con el sector lo cual «nos da esperanzas de ir poco a poco mejorando las necesidades, la calidad de vida de toda la gente que vive tierra adentro».

Mencionó entre las problemáticas el abigeato, las jaurías de perros, que logran muchas veces terminar con la cría de los ovinos que es una de las fuentes laborales que, con preparación, con cursos de distintas instituciones se destacan en el mundo y es otro ingreso de divisas que sigue disminuyendo a pesar de los adelantos tecnológicos.

«Se necesitan soluciones», enfatizó y agregó que «Uruguay está perdiendo». Reconoció el trabajo de la Policía que está en constante movimiento y «esperamos que en poco tiempo exista el presupuesto para tener los elementos para que los ayuden en el combate necesario».

Por otra parte indicó que la AAS se comprometió con la colaboración y el pedido de los productores que la integran a brindar asistencia a la gente; «a nuestra gente» dijo Silva destacando en tanto dolor e incertidumbre, la responsabilidad con la que asumió todo el directorio «de empujar y no aflojar y entre todos se fueron gestionando las demandas, llegando con alimentos gracias a las donaciones».

Además recordó que la AAS colaboró con la Jefatura de Policía en la reparación de los móviles «que ya están circulando en nuestro caminos».

Por ello reconoció «las donaciones que volcaron los productores rurales que lo hicieron posible».