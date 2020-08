Berta, una madre como ella

Quien conoce la historia, sabe de ese amparo de una madre como ella, cuando el fútbol para los hijos comenzaba a transformarse en el deporte predilecto. Porque además, los genes funcionan: la pelota ejerciendo su propio mandamiento en Walter Fernando, Edinson y Christian.

El «Nando» es el mayor y es por eso que aquellas primeras palpitaciones se encendieron, cuando bajó a Montevideo, para que las credenciales de goleador abrieran ventanitas de ilusión.

Mientras Edinson y Christian fueron sintiéndose parte del Baby y las camisetas que pasaron.

El jugar a partir de la entonación de ese fútbol-fútbol, con la inocencia declarada.

Con vuelos al sol. Evitando la rigidez de la táctica, porque fue un tiempo, para ser, sentir, saber y soñar.

Y una madre como BERTA, siempre.

En ese rol a veces, por las cosas simples. Pero a veces también, amparando a los hijos cuando la vida reveló desafíos y hubo que apelar al criterio para saber qué era lo importante, mientras la unidad familiar…como dictado de sentimiento.

************

«No me he cansado de decir que mis hijos representan lo mejor de los afectos, es porque justamente no ha faltado el amor hacia ellos. Y cuando tienen su propio destino, uno no deja de estar, pero respetando sus ámbitos. Sus momentos.

Cuando Edinson llega a Salto, va donde se siente bien y es un mundo que pasa a disfrutar. En 14 años, es la primera vez que no tiene compromisos de jugar. Le dijo que no al PSG que pretendía alargar el contrato por dos meses, porque prefirió hacer la cuarentena aquí, estar con los suyos. Fue su elección. Pero además, cumplió con el contrato. Ya nada lo ataba al club. Pero ya en Salto, sabe que cuenta con nosotros en eso de respetar sus tiempos, sus decisiones. No hace del celular una cosa de todo momento, porque el objetivo pasa por ser él. Por eso decía que hay respeto de nosotros. Cuando viene, no es del caso preguntarle sobre lo que no quisiera hablar. Puedo como madre tirarle un pensamiento que surge desde el sentir humano. Es lo que me gustaría como madre, pero de última es Edinson. Hasta ahí llego yo.

Se hasta donde tengo que llegar. Si lo que decide es lo que quiere, me queda aceptarlo. Tiene 33 años. Hay una madurez que nos enorgullece».

EL HORIZONTE QUE VENDRÁ

La conclusión del contrato que lo ligaba a la entidad parisina.

Edison Cavani dejó una huella histórica.

A partir del 27 de enero de este año, el delantero nacido el 14 de febrero de 1987, se convirtió en el máximo goleador del PSG. Más tarde llegaría a los 200. Memorablemente.

Cuando la pandemia arrinconó voluntades y el fútbol se volvió lejanía, plantó bandera.

Volvió a Uruguay. El objetivo de la cuarentena en Salto.

La propia Berta en EL PUEBLO, no ocultará tantas veces pueda, el afecto sin concesiones de su hijo por esta tierra.

Salto le tira. Lo trae.

Mucho más allá, de las luces prometidas del selecto primer mundo.

**********

«Nosotros sabíamos a distancia del interés de Benfica, y también de otros equipos. Eso es impagable. Que a los 33 años no falten clubes que lo pretendan. No hicimos de este tiempo con él entre nosotros, un ámbito para saber que podía pasar.

Hemos aprendido que esto del fútbol es muy variable y en un contrato, también está esa letra chica que define. Por eso es que nunca dejamos de ser cautelosos.

A nivel de familia no hacemos especulaciones hacia afuera. Hay un mundo nuestro que es íntimo, que hay que cuidar. Porque muchas veces no se interpreta lo que se quiso decir.

Solo digo que de última, es la primera vez que lo feo irse feliz. En todos estos años le costaba el despegue hacia Europa. Pero lo que ha pasado en los últimos días, yo diría que cambió algo o mucho en él. Sentimos que la alegría por el fútbol no deja de estar y que va por un destino que ojalá sea el mejor. Tenemos nuestra fe, nuestras creencias. Entonces no tenemos dudas, que eso también, termina ayudando siempre».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Portugal del «Edi»: ¿la nueva tierra prometida?

Las horas que se van sumando serán decisivas, para que pueda concretarse el enrolamiento de Edinson Cavani en el Benfica de Portugal, uno de los tres equipos de encendido historial en aquel país del sur europeo y como uno más de la península ibérica.

Primero en Italia. Después en Francia. ¿Ahora Portugal?

Es la interrogante, parte misma de la escena. Después de todo Portugal limita con España y en buen romance juega a favor de un aspecto que no es menor. «Desde España y Portugal, los trenes que funcionan marcan la posibilidad de un traslado rápido de un país a otro, y si el objetivo es viajar a otras capitales de Europa se evitan los aeropuertos y las esperas. Ya en el caso de París, es todo más engorroso».

Desde el apunte de Berta, queda en claro que Portugal no le es ajeno, «porque hemos tenido la oportunidad de alguna visita con el propio Edinson. Bien al sur donde se junta el océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, es simplemente hermoso. Lisboa es una ciudad maravillosa y por lo que vimos y escuchamos, la gente es distinta. No le falta calidez en el trato. Si Edison termina sumándose al Benfica, Portugal no es un país como tantos. Es un país especial».

«Con el PSG terminó un ciclo queno vuelve; sin darle paso al rencor»

-Tanto se habló de esa foto promovida desde el París Saint Germain, incluyendo los jugadores de mayor resonancia en 50 años y sin embargo, Edinson Cavani sin ser uno más. Dio tela para cortar.

«Pero ya está. No tengo nada más que comentar. Creo que no se trata de decir más de lo que pienso. Días atrás me llamó Silva Pérez (cronista de deportes) desde El País de Montevideo. Me convenzo que no transmitió en palabras, el pensamiento exacto. Son temas especiales, que pasan, que ocurren. Como dice Edinson: son situaciones que se producen a partir del fútbol».

-¿Y entonces?

«Solo puedo mencionar que con el PSG terminó un ciclo que no vuelve. Es el pasado. No tiene sentido hablar de un club que hace a la historia personal de un jugador, pero que ya queda en segundo plano. Por lo tanto no hay que darle paso al rencor. Ya está. Como madre tengo mi opinión sobre lo sucedido. Pero es una opinión como madre».

-Esos 200 goles. Tampoco se puede tapar el sol con las manos.

«Pero bueno…ya está. Lo que no tengo dudas porque lo he comprobado personalmente, es el gran cariño del hincha del PSG hacia Edinson. Será un gran recuerdo para él. Quizás en toda experiencia de vida, tenemos que rescatar lo que nos juntó. No aquello que dividió»

«El fútbol no dejade ser un trabajo»

Cuando habla de su hijo, es como legitimar el orgullo bien entendido. Planta los argumentos en los que cree. En el sentir puntual sobre realidades que son abarcadoras.

***********

«Puedo desde mi parecer, decirle lo que me gustaría en materia de futuro. Sobre tal equipo, o tal país. Pero si algo tenemos claro a nivel de familia, es que Edinson viene haciendo una carrera impecable. En los clubes que pasó, fue dejando algo más que sus goles.

Creo que el hincha del fútbol también fue captando su valía humana. No le convencía Italia, porque llegaría el momento que debía enfrentarse al Nápoles y ese equipo lo marcó.

Desde los conocimientos de Fernando (el hermano), el fin es lograr lo mejor y que en ese lugar del futuro, sea el que también determine que el fútbol sea disfrutable. Aunque el fútbol no deja de ser un trabajo. Por eso lo del PSG, ¿verdad?.

Tuvo su contrato, hizo su trabajo, cumplió y se fue. Nunca dejó de darlo todo. Con Edinson en el club que fuese, siempre fue así. Si a los 33 años no le faltan instituciones que lo pretendan, quiere decir que bien se sabe de su sentido profesional. Todo se sabe y nada le es ajeno a quienes manejan los destinos de los clubes y a los dirigentes que los manejan. El propio perfil de Edinson, nunca ha sido un tema menor»