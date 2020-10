Liga de Fútbol Comercial

El puntero empató, pero el escolta también en el marco de la décima primera fecha en el Campeonato de la Liga Comercial.

Por lo tanto, sin variantes en los puestos de vanguardia.

Porque además, tampoco pudo ganar Deportivo VJ.

Una fecha con marcado equilibrio, aunque no faltaron quienes sumaron de a tres, como en los casos de Casa Jaco, goleando a Villa España, mientras que García Triaca Fútbol Club se anotó una victoria más al hilo.

La fecha que pasó, partido a partido.

La Mecánica 2 Dale Verde 2; La República 0 La Cafetera 0; La Academia 1 Vértigo 1; Villa España 1 Casa Jaco 5: Minimercado Apolo 3 Deportivo VJ 3; La Nueva Reco 1 Minervine 1; San Miguel 2 García Triaca 3.

EN LA TABLA-Vértigo 25, Dale Verde 23, Deportivo VJ y La República 22, Minervine 18, García Triaca 16, Casa Jaco 15, La Academia 14, La Cafetera y La Mecánica 13, La Nueva Reco 10, Mini Mercado Apolo 8, Villa España 7, San Miguel 4.

LAS DOS FECHAS QUE

VENDRÁN

La continuidad que ha tenido el fútbol de la Liga Comercial, como aspecto señalable. Miércoles para definir los detalles de la penúltima fecha de la rueda, en tanto no está demás apuntar a la última, desde el momento que se potencia desde ya el duelo de Vértigo y Dale Verde, quienes se sitúan en el primero y segundo puesto respectivamente. En la número 12, con La Cafetera vs Dale Verde; la Nueva Reco vs Villa España; Minervine vs Minimercado Apolo; Casa Jaco vs La República; Deportivo VJ vs San Miguel; García Triaca Fútbol Club vs La Academia; Vértigo vs La Mecánica. En la fecha 13, el calendario incluirá los partidos entre Dale Verde vs Vértigo; La Mecánica vs La Nueva Reco; Minimercado Apolo vs Casa Jaco; Minervine vs La República; La Cafetera vs San Miguel; Deportivo VJ vs La Academia y Villa España vs García Triaca.