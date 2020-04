Es un caso de franqueza. Porque en el caso de él, no va a levantar tanto vuelo en la pretensión, porque sabe que «su» Albion no dejará de ser la síntesis de la digna modestia. Y aunque otros tengan más de lo que Albion tiene, no juega al quejido o a la broca.

Se para en la vereda de enfrente. Corretea por la mente de JUAN RAMÓN DÁVILA, el sentir por ese Albion que no cesa. «pese a que no vemos, pero nos comunicamos. Aliento a lo que los mád gurises alguna actividad física desarrollen. Lo bueno del plantel, es que la mayoría son jóvenes y entonces, no debieran entregarse a no hacer nada. Que algo puedan hacer. Si no hacemos nada, lo perdemos todo»

***********

El tiempo que va transcurriendo para el DT de Albion, no va generando impacto en lo económico, en lo laboral, «porque lo mío es reparto de gas. Es un servicio de primera necesidad, por lo tanto la empresa nos retuvo a los que estamos. No deja de ser una tranqulidad. Y claro que uno no deja de pensar en el fútbol, porque es lo nuestro. Todos sentimos que nos falta algo.- Soy de los que pienso que al volver todo a la normalidad, necesitamos un mes para llegar más o menos en condiciones. Habíamos encarado 27 prácticas. Ganamos ese tiempo, pero el hecho es que después se trancó todo. La verdad es una: no es mucho lo que se pueda hacer en cada casa. No es lo mismo, pero además falta la pelota o el jugar para que una idea sea aplicable».

EL ALBION DE LOS 10 AÑOS

En el caso de Juan, fue jugador de Albion. El afecto se fue incrustando. La hora llegaría para que se convierta en el Director Técnico. Un apunte desde la estadística que no falta, «porque hace 10 años que estamos en la «B». Nos hemos mantenido. Es cierto que en algunos años Albion fue un equipo más de la «C» que de la «B». Pero como no ha faltado respuesta, la seguimos remando. La realidad de nosotros, es otra; no podemos lo que otros pueden. Cuando se trata del período de pases, al club llegan entre cuatro y cinco jugadores. No más que eso. Este año sumamos a Carlos Nuñez de Progreso. A lo que tenemos le vamos a sacar jugar de la mejor manera. Cuántas veces pasa, que planteles que se refuerzan, finalmente no logran el fin… ¿de acuerdo?. Por lo tanto, con Albion no dejará de plantearse la actitud que corresponda. Sabemos lo que tenemos y donde estamos parados. Si no hemos bajado, si nos hemos mantenido, alguna razón desde Albion debe existir. Bueno… que esa razón siga existiendo».

**********

No se podría ocultar ese sentimiento tendido entre Juan y Albion. Es el DT otra vez, porque conoce la entraña del club. Sabe el plantel que tiene. NO reniega de ningún jugador. Los potencia a todos desde ese querer colectivo. ¿Quién dijo qué el fútbol no es capaz de pasar por el querer? En Albion bien que entienden de esa receta. Y la aplican. A rajatabla.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-