Lacalle Pou pedirá que el debate con Martínez en segunda vuelta «sea abierto»

Se acerca el domingo 27 de octubre y los motores están a full. Los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos participantes en la contienda (más que los que participan regularmente), recorren el país de norte a sur y de este a oeste, intentando dar el último golpe de convencimiento a los eventuales votantes, aspirando unos, a la Presidencia de la República; conformándose, otros, con alcanzar un lugar de destaque en el Parlamento.

Entre el fuego cruzado, están las encuestas, favorables a unos y no tanto a otros; el segundo debate presidencial, en el cual, solamente estarán los dos favoritos para la segunda vuelta, y la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga, que si bien contaría con un nada despreciable respaldo popular, carece, como en todo el proceso, del político.

DEBATE

El candidato delPartido Nacional planteó ese cambio para el debate obligatorio que se dará antes del balotaje del 24 de noviembre.

Luis Lacalle Pou anunció ayer que en caso de pasar a la segunda vuelta electoral pedirá que el debate previsto por ley, obligatorio para esa instancia, “sea abierto”.

El candidato del Partido Nacional, segundo en las encuestas detrás de Daniel Martínez del Frente Amplio, quiere que en el debate haya mayor interacción entre ambos, con posibilidad de hablar de temas sin previa agend a.

El debate presidencial del 1 de octubre se basó en cuatro temas acordados entre los comandos de Lacalle Pou y Martínez. Si bien había espacio para réplicas entre ambos candidatos, no se podían cortar uno al otro ni dialogar.

ENCUESTAS

La consultora Factum presentó el miércoles pasado en TV Ciudad su encuesta de octubre de intención de voto para las elecciones del domingo 27.

El Frente Amplio (Daniel Martínez) tiene 38%, seguido del Partido Nacional (Lacalle Pou) con 27%. El Partido Colorado (Ernesto Talvi) tiene 16% y Cabildo Abierto (Manini Ríos) está con 10%. El Partido de la Gente (Novick), el Partido Independiente (Mieres) y el PERI (César Vega) tienen cada uno 2%. Unidad Popular (Gonzalo Avella) y el Partido Verde Animalista (Gustavo Salle) tienen 1%.

Quienes dicen votar en blanco o anulado representan el 2% y los que no saben a quien votar o prefieren no contestar son el 4%.

Por su parte, la última encuesta de intención de voto de la consultora Opción indica que Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto pasó por dos puntos porcentuales a Ernesto Talvi del Partido Colorado.

En la encuesta, realizada después del debate presidencial y presentada este jueves en Telenoche, lidera el Frente Amplio de Daniel Martínez con 33%, seguido del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou con 25%. Más abajo está Cabildo Abierto con 12% y el Partido Colorado con 10%.

La consultora hizo también una proyección de los indecisos que indica que el FA subiría a 38%, los blancos pasan a 29%, Cabildo Abierto sube a 14% y el Partido Colorado a 12%.

Se trata de una encuesta de telefonía celular a 800 personas mayores de 18 años residentes en todo el país. La medición fue realizada entre el 2/10/2019 y el 9/10/2019 sobre la base de un muestreo aleatorio simple a números rango de telefonía celular. El margen de error muestral es de +/-3.5% con un 95% de nivel de confianza. Los resultados se encuentran ponderados por nivel educativo y voto anterior del encuestado.

Sin embargo, el comando de campaña de Talvi rebatió públicamente ésta última encuesta de Opción, sosteniendo que, así como en las internas se le daba al candidato colorado 20% por debajo del expresidente Sanguinetti, números manejados por su sector, Ciudadanos, indicaban lo contrario, lo cual terminó sucediendo, siendo Talvi el triunfador con un 20% por encima del histórico líder colorado. De acuerdo a la campaña deL partido Colorado, la colectividad de Batlle y Ordóñez tendría de ser hoy las elecciones, un 18% de los votos.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El senador nacionalista Jorge Larrañaga defendió este sábado la reforma constitucional sobre seguridad “Vivir sin Miedo”, de la cual es uno de los principales impulsores.

“Si la reforma no sale, festejan los delincuentes”, afirmó. “La reforma no corta libertades ni suprime garantías, son instrumentos importantísimos para ejercer la rebeldía del ciudadano y poder empezar a cambiar la seguridad pública”, sostuvo el líder de Alianza Nacional.

En una entrevista con el diario El País sostuvo que “la gente está pasando por arriba de partidos y dirigentes”. “La reforma ya no es de Larrañaga o de un sector político. Es una reforma cada vez más de la gente que se me acerca en todos lados y me dice que si no me vota, igual va a votar su reforma”, indicó.

Larrañaga afirmó que “el Frente Amplio está preso de sus prejuicios y ha dejado a los uruguayos de rehenes de una delincuencia creciente que no ha podido mitigar ni enfrentar”.