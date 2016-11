En ediciones pasadas desde EL PUEBLO, una manera de refrendar de quienes se trata, aquellos jugadores que acumulan una tarjeta amarilla. Téngase en cuenta que a la segunda, se sucede un partido automático de suspensión. Hay que suponer bien que tras la segunda fecha, las deserciones por una fecha serán concretos. Por eso, no será cuestión menos que vital, LA AMPLITUD DE PLANTEL QUE SE DISPONGA.

Universitario es sin dudas de los planteles más ricos del medio, si de individualidades se trata. Más allá de los once titulares confirmados por Ramón Walter Rivas, aparecen nombres no tan de alternativas. Entre otros: MAURICIO VALIENTE, FACUNDO GRANJA, DIEGO LLAMA, FERNANDO CRUZ, CARLOS LEYTES, SERGIO ALMIRÓN, GEORGE DOS SANTOS, NICOLÁS CABRERA y BRUNO VIERA. En esa nómina, un total de nueve y alguna otra opción más.