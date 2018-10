Básquetbol detalles

En horas de la tarde viaja la selección de Salto U18 de básquetbol para debutar 19.30 ante Soriano en el estadio Municipal cerrado “8 de junio” de la capital sanducera.

En la jornada de hoy viernes, a la hora 19.30 en el estadio Municipal cerrado “8 de junio” de la capital sanducera, los chicos salteños de la selección U18 dirigida por los entrenadores Sebastián M. González, y Martín Biassini, harán su debut ante Soriano en el Clasificatorio zona Litoral de la Copa Nacional U18, donde también participan el local Paysandú y la selección invitada de Colonia del Sacramento.

Plantel de Salto U18

Agustín Vázquez, Ramiro Da Costa Porto, Ramiro Gérez, Tabaré Olivera, Bautista Chiesa (Salto Uruguay), Nathanael Rodríguez, Antonio Núñez (Universitario), Martín Tessadri, Facundo Pino, Nahuel De los Santos (Nacional), Bruno Da Rosa, Luis Sequeira, Ramiro Bellacci (Atlético Juventus), Samuel Bentos (Círculo Sportivo), Facundo Sander (Ferro Carril) D.T: Sebastián M. González – Martín Biassini

Fixture de competencia

Copa Nacional de Selecciones U18

Clasificatorio zona Litoral

Selecciones participantes: Salto, Paysandú, Soriano, y Colonia del Sacramento

Sede Paysandú

Escenario: Estadio Municipal cerrado “8 de Junio”

Viernes 26 de octubre

Hora 19.30: SALTO vs SORIANO

Hora 21.00: PAYSANDÚ vs COLONIA

Sábado 27 de octubre

Hora 19.30: Ganador P1 vs Perdedor P2

Hora 21.00: Ganador P2 vs Perdedor P1

Domingo 28 de octubre

Hora 16.00: Tercero, y cuarto puesto

Hora 17.45: Final